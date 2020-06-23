الغضبان يتابع إنشاء طريق يربط بين محور 30 يونيو وجنوب المنطقة الصناعية

قام اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، بمتابعة سير العمل فى مشروع إنشاء طريق بطول 2 كيلو متر يربط بين محور 30 يونيو وجنوب المنطقة الصناعية.وأوضح اللواء عادل الغضبان، أن إنشاء الطريق الجديد بين محور 30 يونيو وجنوب المنطقة الصناعية، يأتي فى إطار خطة محافظة بورسعيد للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد والتى تتواكب مع المشروعات الصناعية الكبرى بالمنطقة ودخول كيانات صناعية عملاقة لأول مرة بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، مما يساهم فى إحداث طفرة بالمستوى الاقتصاد والصناعى لمدينة بورسعيد.وأكد محافظ بورسعيد على ضرورة إنجاز الأعمال طبقا للجداول المقررة فى إنشاء الطريق الجديد على أعلى مستوى، لافتا إلى أهمية هذا الطريق الجديد فى الربط بين محور 30 يونيو وجنوب المنطقة الصناعية مما يساهم فى إحداث السيولة المرورية بالمنطقة وتسهيل الحركة من وإلى المنطقة الصناعية.كما وجه محافظ بورسعيد خلال جولته اليوم، بسرعة الانتهاء من توصيل المرافق لمشروع ٣٥٦ فدانا، بالتوازى مع أعمال التطوير بالمنطقة، مؤكدا أن منطقة جنوب بورسعيد تشهد طفرة غير مسبوقة فى كافة المجالات نظرا لأهميتها الصناعية والاستيراتيجية لمحافظة بورسعيد.