وصول 130 عالقا مصريا لمطار برج العرب قادمين من الكويت

استقبل مطار برج العرب الدولي، اليوم الثلاثاء، 130 عالقا مصريا من الراغبين في العودة إلى أرض الوطن، قادمين من دولة الكويت على متن شركة طيران "فلاي إيجيب"، حيث يتم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المتبعة في تلك الظروف.وخضع جميع الركاب العائدين لإجراءات الفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار سوهاج، تحت إشراف الحجر الصحي، وتم إجراء اختبارات قياس درجات الحرارة، ويتم السماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة بـ 14 يوما متتاليا تنفيذا لتعلميات وزارة الصحة والسكان.وتستأنف وزارة الطيران المدني، الحركة الجوية إلى جميع المطارات المصرية، اعتبارا من أول يوليو القادم، وفقا لضوابط وإجراءات وقائية معينة أقرتها الدولة المصرية للحفاظ على سلامة الركاب القادمين والمسافرين، وذلك بعد قرابة نحو ثلاثة أشهر من تعليق الطيران بمصر منذ مارس الماضي، بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.