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الثلاثاء 23 يونيو 2020 الموافق 02 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الموافقة على افتتاح كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى بمطروح

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 02:32 م
مصطفى النجار
مصطفى النجار
ياسمين شعيب
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أعلن الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، اليوم الثلاثاء، عن موافقة المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على بدء الدراسة بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، جامعة مطروح، ابتداءً من العام الجامعي 2020-2021.

وأوضح رئيس الجامعة- في بيان اليوم- أنه بناءً على موافقة المجلس الأعلى للجامعات بجلسته المنعقدة بتاريخ اليوم الثلاثاء ٢٣ يونيو الجاري، تصبح كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، الـ11 بين كليات الجامعة، مؤكدًا أنه ستبدأ الدراسة بالكلية مع بداية العام الجامعي 2020-2021.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن الدراسة بالكلية بنظام الساعات المعتمدة، مؤكدًا أن الكلية ستكون إضافة مميزة للجامعة، وسوف تسهم في جذب الطلاب الراغبين في دراسة العلوم المتقدمة في مجال الحاسبات والذكاء الاصطناعي، بما يتوافق واحتياجات سوق العمل الإقليمية والعالمية.

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