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الثلاثاء 23 يونيو 2020 الموافق 02 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الشعوب الديمقراطي»: نظام أردوغان غير شرعي

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 02:30 م
أردوغان
أردوغان
هدير سند
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أدان حزب الشعوب الديمقراطي التركي المعارض عدم تنفيذ السلطات التركية قرار المحكمة الدستورية العليا الصادر قبل يومين بإطلاق سراح زعيم الحزب السابق صلاح الدين دميرتاش، حسبما أفاد موقع "العربية".

وكانت المحكمة الدستورية العليا في تركيا قضت بأن فترة احتجاز دميرطاش تجاوزت الحد الأعلى المسموح به، وأن حقوقه القانونية انتهكت، ثم أصدرت قرارًا يطالب بإخلاء سبيله، وتعويضه بـ50 ألف ليرة تركية، ولكن حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان لم تقم بتنفيذ الحكم حتى الآن.

وقال حزب الشعوب الديمقراطي، في بيان له، إن عدم الإفراج عن دميرطاش المحبوس منذ 4 نوفمبر عام 2016 على ذمة التحقيقات في اتهامات بتأسيس والانتماء إلى منظمة إرهابية، أو تنفيذ قرار المحكمة الدستورية العليا الصادر هو بمثابة "اعتراف بأنه رهينة سياسية لدى حكومة أردوغان".

وأضاف: "هذا ما يؤكد أن هناك نظامًا غير شرعي يحكم تركيا وأن العدالة قد انهارت برمتها في البلاد"، مشيرًا إلى أن هذه هي المرة الرابعة التي تتعمد فيها عدم تنفيذ قرارات إخلاء سبيل دميرطاش.

كما لفت الحزب في بيانه إلى أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان كانت أصدرت في 20 نوفمبر 2018 قرارًا حول مدة اعتقال دميرطاش، وقالت إنه "معتقل سياسي"، مطالبة بإطلاق سراحه، لكن أردوغان أعلن أن القرار غير ملزم لتركيا.

ويواصل حزب الشعوب الديمقراطي حراكه من أجل تعزيز "الديمقراطية" في تركيا، بعد أن اختتم الأحد الماضي، مسيرة "الديمقراطية ضد الانقلاب" التي أطلقها في 15 يونيو الجاري بهدف إيصال رسالة مفادها أن السعي من أجل حقوق الشعوب والأطراف المختلفة في البلاد مستمر رغم سياسة التضييق والاعتقالات والمضايقات التي تنتهجها سلطات أردوغان.

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