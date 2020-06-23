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الثلاثاء 23 يونيو 2020 الموافق 02 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الصحة» تكشف أنواع خضروات وفاكهة للوقاية من فيروس كورونا

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 02:29 م
خضروات وفاكهة
خضروات وفاكهة
سارة سعودى - فاتن خديوي
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أعلنت وزارة الصحة، عن عدد من أنواع الخضروات والفاكهة التي تساعد على زيادة المناعة الطبيعية في الجسم والوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وكشفت الوزارة، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن الخضروات واللحوم من المواد الغذائية الغنية بالفيتامينات التي يجب الحرص على تناولها يوميا.

وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت أمس الإثنين، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد منذ فبراير الماضي، بلغ 56809 حالة من ضمنهم 15133 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2278 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما خصصت الوزارة عددا من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر".

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