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الثلاثاء 23 يونيو 2020 الموافق 02 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مطار سوهاج يستقبل 5 رحلات جوية لنقل العالقين من الكويت اليوم

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 02:29 م
مطار سوهاج
مطار سوهاج
محمود السعدى
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يستقبل مطار سوهاج الدولي، طوال اليوم الثلاثاء، 700 عالقا من الراغبين في العودة إلى أرض الوطن، قادمين من دولة الكويت على متن عدد من شركات الطيران العربية القادمة من مطار الكويت الدولي، مع اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المتبعة في تلك الظروف.

وخضع جميع الركاب العائدين لإجراءات الفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين، مدير الحجر الصحي، وتم إجراء اختبارات قياس درجات الحرارة، ويتم السماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة بـ 14 يوما متتاليا تنفيذا لتعلميات وزارة الصحة والسكان.

وتستأنف وزارة الطيران المدني، الحركة الجوية إلى جميع المطارات المصرية، اعتبارا من أول يوليو القادم، وفقا لضوابط وإجراءات وقائية معينة أقرتها الدولة المصرية للحفاظ على سلامة الركاب القادمين والمسافرين، وذلك بعد قرابة نحو ثلاثة أشهر من تعليق الطيران بمصر منذ مارس الماضي، بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

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