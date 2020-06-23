غرفة الإسكندرية تنظم ندوة بعنوان «اقتصاد مختلف في عالم مختلف»

نظمت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، برعاية أحمد الوكيل رئيس الغرفة، ندوة تحت عنوان "اقتصاد مختلف في عالم مختلف"، عبر تطبيق zoom.جاءت الندوة بحضور كلًا من الدكتور خالد حنفي، أستاذ الاقتصاد ووزير التموين والتجارة الداخلية السابق، وأمين عام غرف التجارة والصناعة العربية، والدكتور شريف دلاور، المفكر والخبير في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، ورئيس غرف دول البحر المتوسط، وأدار الندوة الأستاذة ريهام عادل، رئيس لجنة تنمية وإدارة الموارد البشرية بالغرفة التجارية بالإسكندرية.وأوضح أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، أن قطاع الأعمال، بأكمله ولاسيما مؤسساته الوسيطة مثل غرف التجارة والصناعة وتجمعات أصحاب الأعمال يشعر بقلق بالغ نتيجة الآثار الاجتماعية والاقتصادية بسبب أزمة فيروس كورونا.وأضاف أن تلك الأزمة هي مفاجأة غير سارة على جميع دول العالم، وجاءت في بداية عام 2020، بعد ما تم مواجهة حدثين مهمين في العام الماضي، وهما الحرب التجارية بين الصين وأمريكا، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ما أدى إلى تأثر العولمة بتأثرات سلبية على المستوى العالمي.وأشار إلى أن الشركات تعمل الآن في ظل ظروف صعبة، والتي لا نعلم متى تنتهي وماذا ستخلق من تحديدات جديدة، وفي أي بيئة اقتصادية وتجارية جديدة من المحتمل أن تتغير في ثوابت الماضي، مؤكدا أن تلك الأسباب جعلت مجلس الغرفة بالإسكندرية يتبنى سلسلة من الندوات الاقتصادية ليستمع فيها منتسبي الغرفة إلى خبراء الاقتصاد ليجتهدوا في إيجاد طريق أقرب للمفترض في الوقت القريب للحفاظ على الكيانات الخاصة، والمحافظة على التنافسية.واستكمل أنه لا يمكن التكهن بعودة الأمور إلى سابقها قبل أزمة كورونا، فالفترة المقبلة يجب على قطاع الأعمال والحكومات أن يتعاونا، كما يجب تغيير الأهداف والروئ، وتغير البنية التحتية القانونية لمواكبة أهداف المرحلة المقبلة.كما أكد أن الرقمنة والتجارة الإلكترونية والابتكار هم روافع التنمية في المرحلة القادمة، ويجب أن تفعلها الشركات للبقاء وزيادة التنافسية، وأرجع أهمية الاقتصاد الرقمي إلى أنه هو طريق التنمية، مشيرا إلى أنه يجب التناغم والتنسيق بين السياسيات المالية والنقدية، ووضع آلية ذلك التنسيق.أما عن الحديث حول تحديد موعد ثابت لإغلاق المحلات حتى بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا، فأشار إلى أنه يجب مراعاة أن يتم غلق المحلات بعد ساعتين ونصف على الأقل من غلق العيادات والمكاتب وغيرها من المؤسسات، أسوة بدول العالم، كما يجب مراعاة أن كل محافظة لها طبيعة خاصة، فالمحافظات السياحية على سبيل المثال تختلف عن غيرها من المحافظات الأخرى، فيجب أن لا تكون المواعيد عامة، مشيرا إلى أنه سيتم تجميع كل الأراء المتعلقة بخصوص تحديد موعد لغلق المحلات.من جانبه أوضح الدكتور خالد حنفي، أستاذ الاقتصاد ووزير التموين والتجارة الداخلية السابق أنه ليس بجديد على غرفة الإسكندرية أن تتصدى لموضوعات هامة، فهي دائمًا سباقة في مناقشة موضوعات الساعة، مع الخبراء في المجالات المختلفة.وأشار إلى أن هناك تغيرات في الاقتصاد خلال تلك الفترة، نتيجة التغيرات في مختلف القطاعات، فإذا رجعنا بالماضي إلى فترة الثروة الصناعية، سنرى أن التغيير في أسلوب الإنتاج انعكس على طريقة التفكير في الاقتصاد وأداء الأعمال.وأوضح ان الأوضاع الاقتصادية الحالية، انه في نهاية 2019 كان الحديث عن انخفاض كبيرة في الفائدة على الدولار، وزيادة نسبة البطالة، وحرب تجارية بين الصين وأمريكا، وكان أسعار الدولار بدأت في الانخفاض بشكل مريب، وكل ذلك كانت بشاير للركود العالمي.كما بدأ الاهتمام بمشروع الحزام والطريق من قبل الصين، وبدأت حصة الدول الكبير من الناتج العالمي في الانخفاض، ثم جاءت أزمة كورونا، وهي مختلفة عن أي وباء سابق.وأوضح أن أختلاف كورونا عن غيره من الأوبئة، هو أنه انتشار عالمي وليس في دولة محددة، وأكثر انتشارًا في الدول الغنية عن الدول الفقيرة، مشيرًا إلىأن فيروس كورونا جاء وأسعار الفائدة منخفضة بالفعل، ما أدى إلى انخفاض تاريخي في سعر الفائدة، كما أثر على سلاسل الإمداد، وأدى إلى الاهتمام بشكل كبير على "الربوت"، حتى ولو كانت بتكلفة أعلى، كما أحدث فيروس كورونا صدمة في البورصات العالمية، والتي انخفضت بشكل تاريخي في مارس الماضي جراء أزمة كورونا.وأكد أن فيروس كورونا ظهر حالة من "عدم اليقين" بين الشركات والمؤسسات، وهو من الأمور التي أكدت الدراسات الاقتصادية أنه هو الخطر الأكبر خلال أزمة كورونا، والذي وصل نسبته إلى 500% خلال تلك الأيام، ووفقًا للقياسات فـ50% من أثر الكورونا نتيجة عدم اليقين، فقطاعات الأعمال لا تعرف ما هو القادم، ولا حجم المشاكل ولا التوقيتات، فعدم اليقين ضاعف الأزمة بشكل كبير.وأوضح أننا نعيش عالم مختلف واقتصاد مختلف، وبالتالي يجب علينا أن نختلف أيضًا، ونغير الطريق والطريقة أيضًا، فالقيمة في الوقت الحالي تأتي من معرفة كيفية التحول لاستيعاب أن الوضع الحالي مختلف، وإدارة الأعمال والاقتصاد سيتم بطريقة مختلفة، كما يجب الاعتماد بشكل كامل على التكنولوجيا الجديدة والرقمنة، والإيمان بأن العالم يتغير، مشيرًا إلى أنه لمواجهة أزمة كورونا على المدى الطويل، يجب الاستثمار بشكل كبير في الرقمنة والتكنولوجيا وصناعة "الربوت".