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الثلاثاء 23 يونيو 2020 الموافق 02 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ بني سويف يجري حركة موسعة لنقل وتعيين رؤساء القرى

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 02:27 م
محافظ بني سويف
محافظ بني سويف
بنى سويف - محمد حفيظ
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أجرى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الثلاثاء، حركة موسعة تضمنت تعييين ونقل رؤساء المجالس القروية، ونقل البعض وعودتهم لجهات عملهم الأصلية على مستوى كافة مراكز ومدن المحافظة.

وأصدر المحافظ قرار رقم ( 890 ) لسنة 2020، والذي تضمن في مادته الأولى نقل عيد عمر نوح رئيس مجلس قروي صفط راشين مركز ببا للعمل سكرتيرًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا تكليفاُ.

فيما تضمنت المادة الثانية من القرار نقل: فاروق محمد جودة رئيس قرية إبشنا للعمل رئيسا لقرية بليفيا، ورياض مبروك عبد الكريم رئيس قرية بليفيا رئيساُ لقرية إبشنا، وياسر سيد محمود رئيس قرية انفسط رئيسا لقرية أبوصير، وناجح محمد عبدالوهاب رئيس قرية أبوصير الملق رئيسًا لقرية رئيسا لقرية أنفسط،وأحمد ديب سيد أحمد رئيس قسم الإيرادات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى رئيسًا لقرية ميدوم تكليفًا، ومصطفى أحمد محمد دمرداش رئيس قرية الحمام رئيسًا لقرية بني عدي.

كما تم نقل عمار جودة جودة محمد رئيس قرية دنديل رئيسًا لقرية دلاص ومحمد عبد الفتاح أحمد مدير إدارة البيئة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر رئيسًا لقرية الحمًام "تكليفا، ومحمد مختار مسلم مسعود مدير إدارة الموارد البشرية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر رئيسًا لقرية دنديل"تكليفًا"، وشوقى هاشم أحمد رئيس قرية ننا رئيسًا لقرية العووانة، وعمارعلى هلال محمد رئيس قرية العووانة رئيسًا لقرية ننا، وأحمد عصمت أحمد حسن سكرتير قرية تزمنت الشرقية رئيسا لقرية النويرة، وسمير محمود شحاتة رئيس قرية طنسا بني مالو رئيسا لقرية صفط راشين وفواز محمد رجب فواز سكرتير قرية شريف باشا رئيسا لقرية طنسا بني مالو.

وتم نقل محمد زكي عبد الحي سكرتير قرية تلت بالفشن رئيسًا لقرية سدس مركز ببا، وعلى مصطفى إبراهيم رئيس قرية بدهل رئيسا لقرية مازورة، ووليد عبد الجيد طه رئيس قرية مازورة رئيسا لقرية بدهل، وأشرف حمزاوي محمد رئيس قرية دلهانس رئيسا لقرية الفنت، وأيمن جامع مرسي عثمان رئيس قرية أبسوج رئيساُ لقرية دلهانس، وخالد عبد الحفيظ محمد رئيس قرية تلت رئيسًا لقرية اقفهص، وضياء الدين إبراهيم أحمد رئيس قرية شنرا رئيسًا لقرية تلت وشعبان محمد حمدان محمد رئيس قرية اقفهص رئيسًا لقرية شنرا.

بينما تضمنت المادة الثالثة من قرار المحافظ بأن يعود الآتية أسماؤهم بعد من الوظيفة الموضحة قرين كل منهم للعمل بجهات عملهم الأصلية وهم جمال ربيع خير الله سكرتير الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا للعمل مديرا للشؤون القانونية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا، مصطفى حسن حامد رئيس قرية ميدوم مركز الواسطى للعمل بمديرية الطب البيطري ببني سويف، وسحر ربيع محمد رئيس قرية دلاص للعمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر، وحميدة محمد محمد خليفة رئيس قرية بني عدي مركز ناصر للعمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى، وأحمد عبدالصمد على رئيس قرية النويرة للعمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة اهناسيا، وحمدى يونس رئيس قرية سدس للعمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا.

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