روسيا: التعاون مع الهند والصين يلعب دور مهم لنشر استقرار دولى

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن التعاون والجهود المشتركة بين بلاده والهند والصين تلعب دورا مهما في نشر الاستقرار في الحياة الدولية، مشيرًا إلى أن هذه الجهود ستصبح أساسا للتغلب على التحديات المشتركة في العالم.وقال لافروف، خلال افتتاح اجتماع وزراء خارجية روسيا والهند والصين عبر الإنترنت، اليوم الثلاثاء، "إنني على قناعة بأن الاستخدام اللاحق لإمكانياتنا وإمكانيات دولنا الثلاث سيستمر في لعب دور مهم في تحقيق الاستقرار في الشؤون العالمية، وسيظل يساعد المجتمع الدولي بأسره في الحل الفعال للعديد من المشاكل الملحة في عصرنا".وأضاف أن "البشرية تواجه في الوقت الحاضر العديد من المشاكل الخطيرة، لا سيما وباء فيروس كورونا المستجد، الذي لا يزال يحصد الأرواح ويؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد والسياسة العالمية"، مؤكدًا أنه لا يجوز في العالم الحديث المترابط فيما بينه والمفعم بالعولمة البقاء جانبًا والانعزال عن المشاكل العالمية الشاملة.