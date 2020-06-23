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الثلاثاء 23 يونيو 2020 الموافق 02 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ دمياط تتابع جهود رصد مخالفات البناء برأس البر

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 02:26 م
محافظ دمياط
محافظ دمياط
حسام فهمي
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تابعت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، جولتها الميدانية التي أجرتها اليوم الثلاثاء، بزيارة مدينة رأس البر، ورافقها خلالها اللواء عماد حمدى رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر.

وقد استهلت المحافظ تلك الزيارة بتفقد شارع النيل، وذلك لمتابعة الجهود التى تقوم بها الوحدة المحلية للتصدي لمخالفات البناء بالمحال التجارية به، إذ شددت على التصدى وبكل حسم لكافة صور المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

و واصلت المحافظ جولتها بزيارة السوق الحضاري بشارع النيل الذي يعد نقلة نوعية بالمنطقة، حيث يتضمن 5 باكيات بإجمالى 192 وحدة، تشتمل أيضًا على دورات مياه وكافيتريا بالإضافة إلى الجزء الإداري، وتابعت الأعمال النهائية وتنسيق الموقع المحيط بالسوق وكذلك عمليات تطهير ورفع المخلفات بضفة النيل،وكذلك أعمال تنسيق الموقع العام وكورنيش النيل بمشروع تطوير منطقة شمال وجنوب الصيادين بإجمالى 12 عمارة سكنية، والتى كانت تعد آخر منطقة عشوائية بمحافظة دمياط.

وفى سياق متصل أكدت الدكتورة منال عوض، على سرعة إنهاء جميع الأعمال النهائية بالمشروعين تمهيدًا لافتتاحهما قريبًا، لافتة إلى أن ما تشهده رأس البر من مشروعات حضارية تعد نقلة نوعية لاستعادة مكانتها على الخريطة السياحية.

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