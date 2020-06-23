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الثلاثاء 23 يونيو 2020 الموافق 02 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«المصرية اللبنانية» تناقش دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في التنمية

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 02:25 م
عمرو فايد، المدير
عمرو فايد، المدير التنفيذي للجمعية
أسماء إبراهيم
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تنظم الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال برئاسة المهندس فتح الله فوزي، الأحد المقبل، ندوة عن دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في التنمية.

وقال عمرو فايد، المدير التنفيذي للجمعية، إن الندوة يشارك فيها النائبة هالة أبو السعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب وعاكف المغربى، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، والدكتور أحمد عثمان رئيس المجلس الدولي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وريم السعدي المدير الاقليمي لبرنامج تمويل وتنميه المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الاوروبي لإعادة الاعمار والتنمية.

وأشار فايد إلى أن الندوة تأتي في إطار ما سعت إليه الدولة المصرية متمثلة في وزارة الصناعة والتجارة والقطاع الخاص المصري بإطلاق عدة مبادرات لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف أن اللقاء يأتي في إطار حرص الجمعية على التواصل مع الحكومة والقطاع المصرفي من أجل مساندة مجتمع الأعمال المصري وتذليل كل العقبات التي تواجه المشروعات ولمعرفة الفرص المتاحة التي تقوم بها الدولة فى ظل ما يشهده الاقتصاد المصري والعالمي من تحولات كبيرة في الفترة الأخيرة.

وتناقش الندوة عددًا من المحاور من أهمها دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد المصري وأبرز المبادرات لدعم هذه المشروعات بعد تضررها من كورونا، وأبرز ملامح القانون الجديد للمشروعات الصغيرة وآليات المساندة من القطاع المصرفي للمشروعات وكيفية استفادة القطاع الصناعي والتجارى من ذلك والمشاركة فى الاحتفال باليوم العالمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة عن طريق زيادة الوعي بأهمية هذه المشروعات، وتيسير الإجراءات، وتذليل كل العقبات التي تواجه المشروعات المتوسطة والصغيرة.

ويشارك في الندوة أعضاء الجمعية من ممثلي قطاع الأعمال في مصر ولبنان، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

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