رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 23 يونيو 2020 الموافق 02 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

نبيل الطيبى يترأس حملات نظافة وتطهير بقرى أسيوط (صور)

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 02:20 م
حملات نظافة وتطهير
حملات نظافة وتطهير بالغنايم
أسيوط _ محمد أبو شادي:
طباعة
واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة أسيوط حملات النظافة والتطهير والتعقيم بقرى ومراكز المحافظة وتكثيف حملات النظافة والتطهير بواسطة معدات الحملات الميكانيكية ووحدة الإنقاذ السريع لتوفير بيئة نظيفة وصحية للمواطنين.

يأتي هذا تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن خطة الدولة الشاملة والإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

وقال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إن حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة وتطهير الشوارع والميادين العامة مستمرة بصفة دورية ويومية بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة بمشاركة معدات الحملات الميكانيكية بالوحدات المحلية للقضاء نهائيًا على أكوام وتجمعات القمامة حفاظًا على البيئة والصحة العامة.

كان المهندس نبيل الطيبي سكرتير مساعد المحافظة قد ترأس حملة نظافة وتطهير مكبرة بعدد من قرى مركز الغنايم بمشاركة جاد الله مشرف رئيس مركز ومدينة الغنايم حيث تم رفع تجمعات وأكوام القمامة بالقرى بالاستعانة بمعدات الحملة الميكانيكية.

وتم رش وتطهير وتعقيم عدد من الأماكن العامة وعمل مسح بالجليدر لبعض الشوارع لإزالة العوائق والمطبات وذلك تحت إشراف نواب ورؤساء الوحدات القروية مشيرًا إلى استمرار الحملات بالتنسيق بين كل الأجهزة التنفيذية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

موضوعات متعلقة

إحباط هجوم بـ8 طائرات مسيرة و3 صواريخ باليستية تجاه السعودية

غدًا.. الحكومة تعلن موعد رفع حظر التجوال

حالتا وفاة و3 محاولات غش بامتحان الثانوية الأزهرية اليوم

«الصحة العالمية»: آثار كورونا ستظل لعقود قادمة

الصور

image description

مياة النيل ملاذ أهالى الصف للهروب من الحر

image description

«التضامن» تكرّم يسرا ومحمد سامي وأيمن سلامة

image description

أول امتحانات «الثانوية العامة».. الكمامة بطل المشهد

image description

لاعبو الأهلى يخضعون لكشف كورونا قبل استئناف النشاط

image description

نقل طالب إلى المستشفى بعد الاشتباه فى إصابته بكورونا

الأكثر قراءة

غدًا.. الحكومة تعلن موعد رفع حظر التجوال

المواعيد الجديدة لعمل المطاعم والمحال التجارية والمواصلات العامة

وفاة نجل الفنان أوس أوس نجم مسرح مصر

عامل يلقى مياه نار على خطيبته ويفر هاربا فى القليوبية

إنفوجراف

image description

جنى ثمار الإصلاح.. تفاصيل أضخم موازنة فى تاريخ مصر 2020-2021 (إنفوجراف)

image description

أبرز الأرقام عن الثانوية العامة (إنفوجراف)

image description

هكذا تقدم بلاغا لوحدة الشكاوى بالنيابة الإدارية

image description

الخطوات القانونية فى حالة سرقة سيارتك (إنفوجراف)

أيام زمان

حكاية سيارة عاطف الطيب ولماذا لم يغيرها حتى رحيله؟

كيف تناولت صحافة زمان قضية إثبات نسب حفيدة هدى شعراوى؟

اعترافات ناهد شريف.."لم أطلق من كمال الشناوي لأنني لم أتزوجه.. لكنني عشت معه كزوجة"

«مافيش أمل».. سر اغتيال «دنقل» قبل وفاته

نجم الساعة

«كممثلة وكأنثى».. رشدي أباظة يعترف بحبه لصباح في لقاء تلفزيوني

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

كورونا يلقي بظله على مهرجان لحوم الكلاب في الصين

في 30 دقيقة.. الشمس تقتل كورونا بنسبة 90%

تجربة على الخنازير تثبت فاعلية أكبر للقاح أسترازينيكا المضاد لكورونا

ناسا تحذر من 5 كويكبات تقترب من الأرض

مقالات الرأي
د. رائد العزاوى
بلا أسوار.. «أردوغان» الضيف الثقيل فى الجامعة العربية
ماجد حبته
ذئب منفرد.. أم عميل متمرد؟
جمال طه
10 ملاحظات على خط مصر الأحمر
القس. رفعت فكرى
من أب لابنه
المزيد

الثقافة

أروقة تطرح اللعب ونظرية الـ «دويندي» بالعربية

الشارقة للفنون تستأنف نشاطها بـ«الفن في زمن القلق» و«الغرفة الماطرة»

صدور الطبعة العربية لرواية «الجدار» عن دار الرافدين

3 معارض جديدة في سلسلة «غرف الفنانين» بمركز «جميل» للفنون