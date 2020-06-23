نبيل الطيبى يترأس حملات نظافة وتطهير بقرى أسيوط (صور)

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة أسيوط حملات النظافة والتطهير والتعقيم بقرى ومراكز المحافظة وتكثيف حملات النظافة والتطهير بواسطة معدات الحملات الميكانيكية ووحدة الإنقاذ السريع لتوفير بيئة نظيفة وصحية للمواطنين.يأتي هذا تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن خطة الدولة الشاملة والإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".وقال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إن حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة وتطهير الشوارع والميادين العامة مستمرة بصفة دورية ويومية بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة بمشاركة معدات الحملات الميكانيكية بالوحدات المحلية للقضاء نهائيًا على أكوام وتجمعات القمامة حفاظًا على البيئة والصحة العامة.كان المهندس نبيل الطيبي سكرتير مساعد المحافظة قد ترأس حملة نظافة وتطهير مكبرة بعدد من قرى مركز الغنايم بمشاركة جاد الله مشرف رئيس مركز ومدينة الغنايم حيث تم رفع تجمعات وأكوام القمامة بالقرى بالاستعانة بمعدات الحملة الميكانيكية.وتم رش وتطهير وتعقيم عدد من الأماكن العامة وعمل مسح بالجليدر لبعض الشوارع لإزالة العوائق والمطبات وذلك تحت إشراف نواب ورؤساء الوحدات القروية مشيرًا إلى استمرار الحملات بالتنسيق بين كل الأجهزة التنفيذية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.