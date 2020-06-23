الحكومة تحذر: عدم التزام المواطنين سيدفعنا لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة

قال المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنَّ الدولة المصرية مهما اتخذت من قرارات صعبة دون وعي المواطن ستزيد الأعداد مهما كانت حدة القرارات.وأضاف «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي في مجلس الوزراء، أنَّ وعي المواطن هو العامل الأهم في مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، متابعا: «مهما خدنا من قرارات مش هينفع إلا لو المواطن المصري التزم عشان يحافظ على نفسه وبلده».وأكد أن القرارات التي تم اتخاذها اليوم ستراجع بشكل دوري، وفي حال وجدت الحكومة عدم التزام من الناس ستعود في تلك القرارات وتتخذ إجراءات أكثر صرامة، أما في حالة التزام الناس بالإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة ستدفع الحكومة لفتح أنشطة أخرى.