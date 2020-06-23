سامي مغاوري يتعاقد على «قبل الأربعين»

كشف الفنان سامي مغاوري عن تعاقده مع شركة بروماكس للإنتاج والتوزيع السينمائي للمشاركة في فيلم "قبل الأربعين"، والذي تبدأ له مرحله التصوير الفعلية قريبًا.وأكد مغاوري، في تصريحات صحفية له اليوم الثلاثاء، بأنه ينتظر تصوير هذا العمل باستعداد مكثف، وسيظهر بشكل جديد لأول مرة على جمهوره، معربًا عن سعادته بالتعاون مع جميع فريق العمل.وأضاف مغاوري أن الذي صمم على اختياره المخرج معتز حسام، ووصفه بأنه جوكر الحدوته وفي نفس السياق بدء المخرج معتز حسام فى معاينة الديكورات وأماكن التصوير المتفرقة لفيلم "قبل الأربعين"، استعدادًا لانطلاق التصوير والذهاب الي مرحلة البلاتو خلال الشهر المقبل.يذكر أن فيلم "قبل الأربعين" بطولة النجمه داليا مصطفي، بسمة، هالة فاخر، أحمد جمال سعيد، محمد علي رزق، سامي مغاوري، معتز هشام، لبني ونس، جميل برسوم وآخرين وهو من إنتاج شركة بروماكس للإنتاج والتوزيع السينمائي للمنتج شادي صبرة، ومدير تنفيذي محمد كامل، ومنتج فني هاني حليم، ومستشار إعلامي حسام صلاح، ومن قصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان وإخراج معتز حسام.