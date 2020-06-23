«مدبولي»: فتح دور العبادة السبت المقبل مع تعليق صلاة الجمعة

أعلن الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فى مؤتمر صحفى، اليوم الثلاثاء، عن فتح دور العبادة اعتبارًا من السبت المقبل بالمساجد والكنائس مع تعليق صلاة الجمعة في المساجد، والأحد في الكنائس، وتعليق فتح دور المناسبات.وأضاف مدبولي أن كل هذه الإجراءات من أجل الحفاظ على صحه المواطن.ومن المقرر أن تنتهى يوم 30 يونيو الجارى المدة التى حددتها الحكومة لحظر التجوال من الثامنة مساءً وحتى الرابعة صباحًا، كما سيتم عودة حركة الطيران الخارجى والسياحة فى 3 محافظات بداية من أول يوليو.