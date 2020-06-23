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الثلاثاء 23 يونيو 2020 الموافق 02 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الغربية يتابع توفير الممرات الآمنة بلجان الثانوية العامة

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 01:25 م
محافظ الغربية
محافظ الغربية
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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تفقد طارق رحمي، محافظ الغربية، عددًا من مدارس لجان الثانوية العامة بمدينة السنطة وزفتي والمحله الكبري للتأكد من توفير الممرات الأمنة للطلاب وترك مسافات آمنه حفاظًا على سلامتهم.

وشملت الجولة مدارس خباب بن الارث الابتدائية وبلال بن رباح الاعدادية بنين وعزبة المنشاوي بالسنطة، ومدارس فاطمة الزهراء وعثمان بن عفان الابتدائية وعمر بن الخطاب بزفتي، ومدرسة السيدة زينب الثانوية والسادات الثانوية وعبد المجيد سليم الابتدائية بالمحلة الكبري.

واطمأن محافظ الغربية على توفير الممرات الآمنة، كما وجه اللواء أشرف بدران رئيس مدينة السنطة وهشام ابو المكارم رئيس مدينة زفتي ومحمد صلاح رئيس مدينة المحلة الكبري باستكمال باقي المدارس على هذا المنوال حفاظًا على سلامة أبنائنا الطلاب من انتقال عدوي فيروس كورنا المستجد.

من ناحية أخرى، وجه طارق رحمي محافظ الغربية بسرعة رفع جميع الاشغالات من أمام المدارس وكافة الشوارع وأمام المحلات وتيسير الحركة المرورية للمواطنين.

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