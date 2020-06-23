وزيرا الري والصناعة يبحثان آليات التحول للري الحديث

عقد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، والدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، اجتماعا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور القيادات التنفيذية بالوزارتين، لبحث آليات وضع برنامج لمشروعي تأهيل وتبطين الترع المتعبة والتحول إلى نُظم الري الحديث.وبحث الوزيران، آلية مشاركة مبادرة "حياة كريمة" والمنح المتاحة لوزارة الصناعة للمساهمة في مشروع تبطين الترع المتعبة لما له من عائد اقتصادي يساهم في توفير فرص عمل للشباب وحل مشكلة البطالة، كذلك المساهمة في مواجهة العديد من المشاكل مثل الهجرة غير الشرعية من خلال توفير فرص عمل حقيقية للشباب.كما بحث الجانبان آليات وضع برنامج تمويلي لمشروع التحول إلى نُظم الري الحديث من خلال جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير الدعم للمزارعين للحصول على قروض ميسرة تمكنهم من تنفيذ تلك الالية، لما لها من فوائد وعائد مباشر على الفلاح بزيادة الانتاجية وتحسين نوعية المحصول بالإضافة إلى توفير المياة المستخدمة.وقال وزير الري، إن مشروع تأهيل وتبطين الترع يستهدف حل جزء من مشاكل نقص المياه وتقليل شكاوى المزارعين من خلال توصيل المياه إلى نهايات الترع بالكمية والنوعية والتوقيت المناسب، بالإضافة لكونه من المشروعات كثيفة العمالة التي توفر فرص عمل وتساهم في القضاء على البطالة، مضيفا أنه حتى نهاية شهر يونيو الجاري سيتم الانتهاء من طرح حوالي 1500 كيلومتر، ومن المستهدف حتى نهاية عام 2020 طرح 3000 كيلومتر، وخلال عامان تكون وصلت إلى 7000 كيلومتر طولي من الترع المتعبة.وأضاف عبدالعاطي، أن الاجتماع يأتي فى إطار التوجيهات الرئاسية بالعمل على الاسراع للانتهاء من مشروع تأهيل وتبطين الترع المتعبة، كذلك التوسع في استخدام وتطبيق طرق الري الحديث بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الموارد المائية وعدم إهدارها، الأمر الذي يسهم أيضًا في زيادة معدلات إنتاجية المحاصيل الزراعية وتحسين نوعيتها.ومن جهتها، قالت الدكتورة نيفين جامع، إنه سيتم العمل على التنسيق مع كافة الجهات المعنية لتدبير الخطط التمويلية لمشروعي تأهيل وتبطين الترع المتعبة والتحول إلى نُظم الري الحديث في ضوء الأولويات التي يتم تحديدها مع وزارة الموارد المائية والري، مع تحديد قوائم بأماكن التنفيذ المستهدفة بالمحافظات، كذلك تحديد التكلفة المبدئية بهدف مساعدة المزارعين في استخدام نظم الري الحديث ولما لتلك المشروعات من عائد اقتصادي.