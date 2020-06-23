رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 23 يونيو 2020 الموافق 02 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزيرا الري والصناعة يبحثان آليات التحول للري الحديث

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 01:23 م
وزيرا الري والصناعة
وزيرا الري والصناعة
وائل القمحاوى
طباعة
عقد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، والدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، اجتماعا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور القيادات التنفيذية بالوزارتين، لبحث آليات وضع برنامج لمشروعي تأهيل وتبطين الترع المتعبة والتحول إلى نُظم الري الحديث.

وبحث الوزيران، آلية مشاركة مبادرة "حياة كريمة" والمنح المتاحة لوزارة الصناعة للمساهمة في مشروع تبطين الترع المتعبة لما له من عائد اقتصادي يساهم في توفير فرص عمل للشباب وحل مشكلة البطالة، كذلك المساهمة في مواجهة العديد من المشاكل مثل الهجرة غير الشرعية من خلال توفير فرص عمل حقيقية للشباب.

كما بحث الجانبان آليات وضع برنامج تمويلي لمشروع التحول إلى نُظم الري الحديث من خلال جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير الدعم للمزارعين للحصول على قروض ميسرة تمكنهم من تنفيذ تلك الالية، لما لها من فوائد وعائد مباشر على الفلاح بزيادة الانتاجية وتحسين نوعية المحصول بالإضافة إلى توفير المياة المستخدمة.

وقال وزير الري، إن مشروع تأهيل وتبطين الترع يستهدف حل جزء من مشاكل نقص المياه وتقليل شكاوى المزارعين من خلال توصيل المياه إلى نهايات الترع بالكمية والنوعية والتوقيت المناسب، بالإضافة لكونه من المشروعات كثيفة العمالة التي توفر فرص عمل وتساهم في القضاء على البطالة، مضيفا أنه حتى نهاية شهر يونيو الجاري سيتم الانتهاء من طرح حوالي 1500 كيلومتر، ومن المستهدف حتى نهاية عام 2020 طرح 3000 كيلومتر، وخلال عامان تكون وصلت إلى 7000 كيلومتر طولي من الترع المتعبة.

وأضاف عبدالعاطي، أن الاجتماع يأتي فى إطار التوجيهات الرئاسية بالعمل على الاسراع للانتهاء من مشروع تأهيل وتبطين الترع المتعبة، كذلك التوسع في استخدام وتطبيق طرق الري الحديث بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الموارد المائية وعدم إهدارها، الأمر الذي يسهم أيضًا في زيادة معدلات إنتاجية المحاصيل الزراعية وتحسين نوعيتها.
 
ومن جهتها، قالت الدكتورة نيفين جامع، إنه سيتم العمل على التنسيق مع كافة الجهات المعنية لتدبير الخطط التمويلية لمشروعي تأهيل وتبطين الترع المتعبة والتحول إلى نُظم الري الحديث في ضوء الأولويات التي يتم تحديدها مع وزارة الموارد المائية والري، مع تحديد قوائم بأماكن التنفيذ المستهدفة بالمحافظات، كذلك تحديد التكلفة المبدئية بهدف مساعدة المزارعين في استخدام نظم الري الحديث ولما لتلك المشروعات من عائد اقتصادي.

موضوعات متعلقة

خاف من العدوى «فرمى» زوجته المصابة بكورونا من «الخامس»

اعترافات ناهد شريف.."لم أطلق من كمال الشناوي لأنني لم أتزوجه.. لكنني عشت معه كزوجة"

«التأمين الصحي» يكشف عدد الطلاب مصابي كورونا أول يوم لامتحانات الثانوية

حقيقة صورة الغش الجماعي بإحدى لجان الثانوية العامة

الصور

image description

مياة النيل ملاذ أهالى الصف للهروب من الحر

image description

«التضامن» تكرّم يسرا ومحمد سامي وأيمن سلامة

image description

أول امتحانات «الثانوية العامة».. الكمامة بطل المشهد

image description

لاعبو الأهلى يخضعون لكشف كورونا قبل استئناف النشاط

image description

نقل طالب إلى المستشفى بعد الاشتباه فى إصابته بكورونا

الأكثر قراءة

المواعيد الجديدة لعمل المطاعم والمحال التجارية والمواصلات العامة

غدًا.. الحكومة تعلن موعد رفع حظر التجوال

وفاة نجل الفنان أوس أوس نجم مسرح مصر

عامل يلقى مياه نار على خطيبته ويفر هاربا فى القليوبية

إنفوجراف

image description

جنى ثمار الإصلاح.. تفاصيل أضخم موازنة فى تاريخ مصر 2020-2021 (إنفوجراف)

image description

أبرز الأرقام عن الثانوية العامة (إنفوجراف)

image description

هكذا تقدم بلاغا لوحدة الشكاوى بالنيابة الإدارية

image description

الخطوات القانونية فى حالة سرقة سيارتك (إنفوجراف)

أيام زمان

كيف تناولت صحافة زمان قضية إثبات نسب حفيدة هدى شعراوى؟

اعترافات ناهد شريف.."لم أطلق من كمال الشناوي لأنني لم أتزوجه.. لكنني عشت معه كزوجة"

«مافيش أمل».. سر اغتيال «دنقل» قبل وفاته

«كممثلة وكأنثى».. رشدي أباظة يعترف بحبه لصباح في لقاء تلفزيوني

نجم الساعة

«كممثلة وكأنثى».. رشدي أباظة يعترف بحبه لصباح في لقاء تلفزيوني

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

ناسا تحذر من 5 كويكبات تقترب من الأرض

دراسة بحثية تحدد مدة بقاء كورونا في مياه الأنهار

مخاطر «معجون الفحم» على الأسنان.. يحوي مواد مسرطنة

نفوق نمر سومطرى نادر فى إندونيسيا

مقالات الرأي
د. رائد العزاوى
بلا أسوار.. «أردوغان» الضيف الثقيل فى الجامعة العربية
ماجد حبته
ذئب منفرد.. أم عميل متمرد؟
جمال طه
10 ملاحظات على خط مصر الأحمر
القس. رفعت فكرى
من أب لابنه
المزيد

الثقافة

الخميس.. حفل ختام الدورة الثالثة لمسابقة «الصوت الذهبى»

«قضايا المرأة المصرية» تعد دراسة عن تأثير كورونا على النساء

عرض الفيلم الوثائقي «منير» بالهيئة الأردنية للأفلام غدًا

«في ذكراها»..هل خانت هدى شعراوي قضية حقوق المرأة؟