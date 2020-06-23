الخميس.. حفل ختام الدورة الثالثة لمسابقة «الصوت الذهبى»

ضمن مبادرة "خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك"؛ يعرض قطاع صندوق التنمية الثقافية، فى الثامنة مساء الخميس المقبل، على قناة الصندوق عبر "اليوتيوب"، حفل ختام الدورة الثالثة لمسابقة "الصوت الذهبى" - دورة الفنان الراحل محسن فاروق (مؤسس المسابقة)، والتى أقيمت نهاية شهر ديسمبر 2017 وشارك فيها 168 متسابق من 15 محافظة منها: شمال سيناء، الأقصر، قنا، المنيا وأسيوط.ويتضمن برنامج الحفل مجموعة متميزة من أغنيات الزمن الجميل منها: "لامونى الناس" أداء محمود إبراهيم، "إمتى الزمان" أداء محمد يحيى، "قمرا ياقمرا" أداء يوستينا عونى، "كامل الأوصاف" أداء فادى نعيم، "أمانة عليك ياليل" أداء السيد حميدو، "ليه ياقلبى" أداء ياسمين محمد، "ياعينى على الصبر" أداء أحمد حسن، " ياحلاوة الدنيا" أداء عمر فرحان، "أن بستناك" أداء أمنية أبو بكر، "حب الوطن" أداء إبراهيم عبد المنعم، بالإضافة إلى تقديم المجموعة للعملين: "ياغصن نقا" و"مصر تتحدث عن نفسها"، الحفل قيادة المايسترو الدكتور مدحت عبد السميع الأستاذ بمعهد الموسيقى العربية.وتعد "الصوت الذهبى" من أهم المسابقات الفنية الغنائية التى أطلقتها وزارة الثقافة، ممثلة فى قطاع الصندوق، أسسها صوليست الأوبرا الراحل الفنان محسن فاروق عام 2015، وقدمت أكثر من أربعين صوت (ذهبى) للساحة الفنية، تبناهم فنيًا صندوق التنمية من خلال تنظيم ورش فنية أكاديمية حتى سطع نجمهم بعد ذلك فى عدد كبير من الحفلات والمناسبات القومية، بالإضافة إلى ملتقى الشباب الدولي، ومجموعة من الحفلات الغنائية ببيت الغناء العربى، شارك فى عضوية لجنة تحكيم الدورة الثالثة الفنانين والأكاديميين، الفنان أحمد عبد الله، الموسيقار الكبير هانى شنودة، الدكتورة تحية شمس الدين رئيس قسم الغناء بالكونسرفتوار، الدكتور علاء فتحى أستاذ التأليف الموسيقى والإذاعية إيناس جلال الدين.وجدير بالذكر أنه تم حاليا الانتهاء من تصفيات المرحلة الثانية للمتقدمين للدورة الخامسة أونلاين والبالغ عددهم 49 متسابقا من أكثر من 120 متسابقا من مختلف محافظات الجمهورية.