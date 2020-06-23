رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 23 يونيو 2020 الموافق 02 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

المواعيد الجديدة لعمل المطاعم والمحال التجارية والمواصلات العامة

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 01:20 م
المطاعم
المطاعم
محمود عرفات
طباعة
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن لجنة إدارة أزمة كورونا اتفقت على أن يكون موعد غلق كل المحال هو الساعة التاسعة مساء، وموعد غلق المطاعم والمقاهي الساعة 10 مساء.

فتح المطاعم والكافيهات واغلاق الحدائق والمتنزهات


وتابع، خلال كلمته في مؤتمر صحفي عقد منذ قليل، أن هذه الإجراءات سيتم تقييمها بعد فترة على الأرض، لافتًا إلى أنه سيتم الاستمرار في غلق كل الأماكن التي سيحدث فيها تكدس كبير، كالمتنزهات والحدائق العامة والشواطئ.

واستكمل أن وسائل النقل الجماعي ستستمر حتى منتصف الليل، وتعاود بدء العمل الساعة الرابعة صباحا.

اقرأ ايضا

بث مباشر.. اجتماع اللجنة العليا لإدارة الأزمات

«مدبولي»: أزمة نقص الأدوية ستنتهي خلال أسبوع

«مدبولي»: 50% من إصابات كورونا في القاهرة الكبرى


الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«مدبولي»: فتح دور العبادة السبت المقبل مع تعليق صلاة الجمعة

بنتيجة 100%.. الصين تعلن نجاح تجارب عقار جديد ضد كورونا

«الأرصاد» تكشف عن سبب ارتفاع نسبة الرطوبة

اعترافات ناهد شريف.."لم أطلق من كمال الشناوي لأنني لم أتزوجه.. لكنني عشت معه كزوجة"

الصور

image description

مياة النيل ملاذ أهالى الصف للهروب من الحر

image description

«التضامن» تكرّم يسرا ومحمد سامي وأيمن سلامة

image description

أول امتحانات «الثانوية العامة».. الكمامة بطل المشهد

image description

لاعبو الأهلى يخضعون لكشف كورونا قبل استئناف النشاط

image description

نقل طالب إلى المستشفى بعد الاشتباه فى إصابته بكورونا

الأكثر قراءة

المواعيد الجديدة لعمل المطاعم والمحال التجارية والمواصلات العامة

غدًا.. الحكومة تعلن موعد رفع حظر التجوال

وفاة نجل الفنان أوس أوس نجم مسرح مصر

عامل يلقى مياه نار على خطيبته ويفر هاربا فى القليوبية

إنفوجراف

image description

جنى ثمار الإصلاح.. تفاصيل أضخم موازنة فى تاريخ مصر 2020-2021 (إنفوجراف)

image description

أبرز الأرقام عن الثانوية العامة (إنفوجراف)

image description

هكذا تقدم بلاغا لوحدة الشكاوى بالنيابة الإدارية

image description

الخطوات القانونية فى حالة سرقة سيارتك (إنفوجراف)

أيام زمان

كيف تناولت صحافة زمان قضية إثبات نسب حفيدة هدى شعراوى؟

اعترافات ناهد شريف.."لم أطلق من كمال الشناوي لأنني لم أتزوجه.. لكنني عشت معه كزوجة"

«مافيش أمل».. سر اغتيال «دنقل» قبل وفاته

«كممثلة وكأنثى».. رشدي أباظة يعترف بحبه لصباح في لقاء تلفزيوني

نجم الساعة

«كممثلة وكأنثى».. رشدي أباظة يعترف بحبه لصباح في لقاء تلفزيوني

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

ناسا تحذر من 5 كويكبات تقترب من الأرض

دراسة بحثية تحدد مدة بقاء كورونا في مياه الأنهار

مخاطر «معجون الفحم» على الأسنان.. يحوي مواد مسرطنة

نفوق نمر سومطرى نادر فى إندونيسيا

مقالات الرأي
د. رائد العزاوى
بلا أسوار.. «أردوغان» الضيف الثقيل فى الجامعة العربية
ماجد حبته
ذئب منفرد.. أم عميل متمرد؟
جمال طه
10 ملاحظات على خط مصر الأحمر
القس. رفعت فكرى
من أب لابنه
المزيد

الثقافة

الخميس.. حفل ختام الدورة الثالثة لمسابقة «الصوت الذهبى»

«قضايا المرأة المصرية» تعد دراسة عن تأثير كورونا على النساء

عرض الفيلم الوثائقي «منير» بالهيئة الأردنية للأفلام غدًا

«في ذكراها»..هل خانت هدى شعراوي قضية حقوق المرأة؟