المواعيد الجديدة لعمل المطاعم والمحال التجارية والمواصلات العامة

فتح المطاعم والكافيهات واغلاق الحدائق والمتنزهات





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قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن لجنة إدارة أزمة كورونا اتفقت على أن يكون موعد غلق كل المحال هو الساعة التاسعة مساء، وموعد غلق المطاعم والمقاهي الساعة 10 مساء.وتابع، خلال كلمته في مؤتمر صحفي عقد منذ قليل، أن هذه الإجراءات سيتم تقييمها بعد فترة على الأرض، لافتًا إلى أنه سيتم الاستمرار في غلق كل الأماكن التي سيحدث فيها تكدس كبير، كالمتنزهات والحدائق العامة والشواطئ.واستكمل أن وسائل النقل الجماعي ستستمر حتى منتصف الليل، وتعاود بدء العمل الساعة الرابعة صباحا.