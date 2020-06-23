الوزراء: فتح المطاعم والنوادي والمقاهي بنسبة 25% من قدرتها الاستيعابية

قال مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه قرر يوم 27 يونيو إعادة فتح المطاعم والمقاهي والنوادي الرياضية الخاصة، ولكن سنبدأ الفتح اعتبارًا من السبت القادم مع السماح بوجود 25% من طاقتها الاستيعابية في المرحلة الأولى.وأضاف مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي، أن هذا الفتح يسمح بعودة النشاط الاقتصادي لتلك الأماكن مرة أخرى، ومنع تناول الشيشة لأنها تؤدي لانتقال المرض.