تفاصيل إحباط مخططات تسريب «امتحان عربي الثانوية»

«شاومينج بيغشش ثانوية عامة»

جروب «بالغش اتجمعنا»

ضبط ٥ حاولوا تصوير امتحان اللغة العربية

صورة الغش الجماعي

أعلنت وزارة الداخلية حالة الاستنفار الأمني بكل المحافظات منذ بدء امتحانات الثانوية العامة، وفقًا لخطة أمنية عالية المستوى اعتمدها وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، لتوفير جميع سبل الهدوء والجو الملائم للطلبة.ونجح التأمين الخارجي للمدارس بشكل ممتاز، وتم إحباط عمليات تسريب امتحان اللغة العربية عبر التطبيقات المختلفة على وسائل التواصل الاجتماعي.تداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، خبرًا يتضمن إطلاق هاشتاج بعنوان «شاومينج بيغشش ثانوية عامة» عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي، وتوجيه رسائل لطلاب الثانوية العامة تتضمن تسريب الامتحانات وأجوبتها قبل موعد بدئها بحوالي 5 ساعات.تمكنت الأجهزة الأمنية من خلال الفحص الفني وجمع المعلومات من تحديد القائمين على ذلك النشاط، وهم (طالبان جامعيان مقيمان بالبحيرة والغربية) عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما.تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد طالب صور امتحان اللغة العربية للثانوية العامة أثناء تواجده باللجنة عقب بداية الامتحان وتسريبه عبر تطبيق «واتس آب» من خلال جروب معنون «بالغش اتجمعنا»، تم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية حياله.ونجحت أجهزة الأمن في ضبط 5 حالات لأشخاص صوروا امتحان اللغة العربية بالثانوية العامة أثناء تواجدهم باللجنة عقب بداية الامتحان وتسريبه عبر الإنترنت.على خلفية ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن صورة لبعض الطلبة بإحدى لجان امتحانات الثانوية العامة والزعم بوجود غش جماعي داخل تلك اللجنة، فقد تبين ادعاء إحدى المدرسات بوقوع تلك الواقعة أثناء امتحانات الثانوية العامة، كما تبين أن الصورة لبعض الطلبة أثناء استلامهم البوكليت الخاص بمادة التربية الدينية، الذي كان يتم توزيعه عقب انتهاء فترة امتحان اللغة العربية، وقيامها بتصويرهم والادعاء بوجود غش جماعي، وبث تلك الصورة على مواقع التواصل الاجتماعي.وتقدم أولياء أمور الطلبة ببلاغ ضد المُدرسة المشار إليها لقيامها بالتشهير بأبنائهم والادعاء بواقعة الغش الجماعى، حيث تبين صحة موقف الطلبة، وقد تم ضبط المُدرسة وإحالتها للنيابة العامة.