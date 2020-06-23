منظمة الأمن والتعاون الأوروبي تدين الاعتداءات على بعثتها في أوكرانيا

أعرب رئيس المجلس الدائم لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي السفير إيغلي حساني والأمين العام للمنظمة توماس غريمنجر، عن قلقهما البالغ إزاء حادث اعتداء وتهديدات تعرض لها أفراد وممتلكات بعثة المراقبة الخاصة لمنظمة الأمن والتعاون الاوروبي في أوكرانيا.وذكر بيان للمنظمة الاوروبية، اليوم الثلاثاء، أن حساني وجريمنجر حثا الجانبين المتصارعين على ضمان حماية موظفي ومعدات بعثة منظمة الامن والتعاون الاوروبي، لافتا إلى وقوع عدد من الحوادث المتكررة التي تنطوي على تهديدات لموظفي بعثة المنظمة الأوروبية وعرقلة عملها، مشيرًا إلى ضرورة توقف كافة تلك الممارسات.ونوه البيان إلى تأكيد الأمين العام جريمنجر أنه من الضروري ضمان التنقل الآمن ودون عوائق للبعثة الاوروبية في جميع أنحاء أوكرانيا وحماية المعدات التي تحتاجها للقيام بعملها.