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الثلاثاء 23 يونيو 2020 الموافق 02 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تفاصيل اجتماع وكيل أوقاف مطروح مع الأئمة

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 01:11 م
اجتماع وكيل أوقاف
اجتماع وكيل أوقاف مطروح
ياسمين شعيب
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التقى الشيخ حسن عبد البصير وكيل وزارة أوقاف مطروح، اليوم، بمديري إدارتى غرب وشرق مطروح و20 من الأئمة، بحضور الشيخ محمود الفاروق مدير الدعوة والشيخ محمد مصطفى مدير المتابعة.

وأكد وكيل أوقاف مطروح على الأئمة بضرورة الالتزام بالمرور والإشراف على المساجد، مشيرا إلى مكانة الإمام بين الجمهور في هذة الأونة وحثهم على الحكمة والموعظة الحسنة والتعامل مع الجمهور واستيعابهم والرد على أسئلتهم وبيان المصالح المرسلة في غلق المساجد.

وحث الأئمة على الاستمرار والجد في نشر الدعوة على السوشال ميديا وبث القيم والمبادى والأفكار البناءه، وبث روح الطمانينة والأمل بين المواطنين مع التوعية من خلال الصفحة بالمرض وكيفية علاج الإسلام لقضية الأوبئة.

وشدد على التأكد من الانتهاء من العلامات الخاصة بالمصلين في المساجد وحصر عدد المصلين في كل مسجد ورفعها للإدارة لرفعها للمديرية، مؤكدا عدم فتح دورات المياه وفصل المياه والكهرباء عن دورات المياه وعدم وضع لافتات خاصة بالجمعيات أو الأحزاب على المساجد إلا اسم المسجد وضرورة الالتزام ببيع الصكوك والإعلان عنها واعتبارها مشروعا وطنيا وشعيرة دينية.

وأشار إلى أن الوكالة في الذبح في زمن الأوبئة من الأمور الصحية، حيث يتم الذبح باشتراطات صحية في المجازر بدلا من الذبح في الشوارع الذي قد يؤدي لمشاكل صحية والأزمة مازالت قائمة.

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