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الثلاثاء 23 يونيو 2020 الموافق 02 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«المجتمعات العمرانية» تتابع الأعمال بأكبر مشروع إسكان اجتماعي في مصر

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 01:11 م
مشروع إسكان اجتماعي
مشروع إسكان اجتماعي
علا العلاف
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تفقد المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطويرالمدن، صباح اليوم الثلاثاء، مشروعي "سكن مصر، الإسكان الاجتماعي" بمدينة أكتوبر الجديدة.

وتابع بهجات الأعمال الجاري تنفيذها بمشروع الإسكان الإجتماعي بمنطقة الـ800 فدان، والذي يعد واحدًا من أكبر مشروعات الإسكان الاجتماعي بمصر، حيث يضم ة نحو 70104 وحدات سكنية، وتضم المنطقة حوالي 42048 وحدة إسكان اجتماعي، تم الانتهاء من تنفيذ نحو 37968 منها.

وأشاد بهجات بحجم الجهود المبذولة لنهو واستكمال الأعمال المتبقية، مشددًا على مواصلة وتكثيف الأعمال وزيادة معدلات الأداء لتسليم باقي الوحدات المتبقية بالمشروع.

كما شملت الجولة التفقدية مشروع "سكن مصر"، لمتابعة موقف أعمال المرافق ورصف الطرق الجارية، مشددًا على تقديم برامج زمنية مكثفة لنهو أعمال المرافق والكهرباء ورصف الطرق لبدء تسليم الساكنين في أقرب وقت ممكن.
مشروع إسكان اجتماعي
مشروع إسكان اجتماعي
مشروع إسكان اجتماعي
مشروع إسكان اجتماعي
مشروع إسكان اجتماعي
مشروع إسكان اجتماعي
مشروع إسكان اجتماعي
مشروع إسكان اجتماعي
مشروع إسكان اجتماعي
مشروع إسكان اجتماعي
مشروع إسكان اجتماعي
مشروع إسكان اجتماعي
مشروع إسكان اجتماعي
مشروع إسكان اجتماعي

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