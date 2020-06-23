رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 23 يونيو 2020 الموافق 02 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مصر ضمن الأكثر أمانًا للسائحين في ظل كورونا

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 01:08 م
مصر
مصر
إسراء صلاح الدين
طباعة
صنف مجلس السياحة والسفر العالمي "WTTC"، مصر من ضمن أكثر الوجهات السياحية الآمنة في العالم للسفر، وفق "ختم عالمي للنظافة والأمان" حول العالم، شمل دول مصر وسلوفينيا وأوكرانيا، من أول الدول التي حصلت عليه في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، وفق موقع "هوتيل نيوز" البريطاني.

وأضاف تقرير للموقع البريطاني أنه تم تحديد القائمة الأولى وفقًا للعديد من الوجهات الرئيسية للعطلات والمدن حول العالم مثل أوروبا، وسلوفينيا، وأوكرانيا، وفيينا، من بين العديد من الوجهات الأخرى.

وصممت "WTTC"، التي تمثل القطاع الخاص العالمي للسفر والسياحة، طابع "Safe Travels" الخاص لتمكين المسافرين من التعرف على الوجهات والشركات حول العالم التي اعتمدت بروتوكولاتها الموحدة العالمية للصحة والنظافة، بحيث يمكن للمستهلكين والمصطافين تجربة "رحلات آمنة".

وتبنت منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة (UNWTO) طابع "WTTC Safe Travels"، الذي يعتبر سلامة ونظافة المسافرين على رأس أولوياتها.

وقالت جلوريا جيفارا، الرئيس والمدير التنفيذي لـ"WTTC": "يسعدنا أن نرى الدول والوجهات الرئيسية مثل مصر وسلوفينيا تنضم إلى القائمة المتزايدة من الوجهات العالمية التي تتبنى بروتوكولات القطاع الخاص لدينا".

وأَضافت: "الطابع مهم لإعادة ثقة المستهلك في السفر والسياحة، والتأكد من أن المسافرين يمكنهم الاطمئنان إلى وجود معايير النظافة المعززة".

وتابعت: "مع تنفيذ بروتوكولات WTTC للصحة والنظافة، التي تؤثر على الفنادق والمطاعم والمطارات وخطوط الرحلات السياحية ومنظمي الرحلات السياحية والمطاعم والتسوق في الهواء الطلق والنقل، لذلك تستمر قائمة الوجهات التي تقر بالختم الجديد في النمو".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وفاة رئيس لجنة ثانوية عامة بعد امتحان اللغة العربية بقنا

المواعيد الجديدة لعمل المطاعم والمحال التجارية والمواصلات العامة

«الأرصاد» تكشف عن سبب ارتفاع نسبة الرطوبة

«الصحة العالمية»: آثار كورونا ستظل لعقود قادمة

الصور

image description

مياة النيل ملاذ أهالى الصف للهروب من الحر

image description

«التضامن» تكرّم يسرا ومحمد سامي وأيمن سلامة

image description

أول امتحانات «الثانوية العامة».. الكمامة بطل المشهد

image description

لاعبو الأهلى يخضعون لكشف كورونا قبل استئناف النشاط

image description

نقل طالب إلى المستشفى بعد الاشتباه فى إصابته بكورونا

الأكثر قراءة

المواعيد الجديدة لعمل المطاعم والمحال التجارية والمواصلات العامة

غدًا.. الحكومة تعلن موعد رفع حظر التجوال

وفاة نجل الفنان أوس أوس نجم مسرح مصر

عامل يلقى مياه نار على خطيبته ويفر هاربا فى القليوبية

إنفوجراف

image description

جنى ثمار الإصلاح.. تفاصيل أضخم موازنة فى تاريخ مصر 2020-2021 (إنفوجراف)

image description

أبرز الأرقام عن الثانوية العامة (إنفوجراف)

image description

هكذا تقدم بلاغا لوحدة الشكاوى بالنيابة الإدارية

image description

الخطوات القانونية فى حالة سرقة سيارتك (إنفوجراف)

أيام زمان

كيف تناولت صحافة زمان قضية إثبات نسب حفيدة هدى شعراوى؟

اعترافات ناهد شريف.."لم أطلق من كمال الشناوي لأنني لم أتزوجه.. لكنني عشت معه كزوجة"

«مافيش أمل».. سر اغتيال «دنقل» قبل وفاته

«كممثلة وكأنثى».. رشدي أباظة يعترف بحبه لصباح في لقاء تلفزيوني

نجم الساعة

«كممثلة وكأنثى».. رشدي أباظة يعترف بحبه لصباح في لقاء تلفزيوني

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

ناسا تحذر من 5 كويكبات تقترب من الأرض

دراسة بحثية تحدد مدة بقاء كورونا في مياه الأنهار

مخاطر «معجون الفحم» على الأسنان.. يحوي مواد مسرطنة

نفوق نمر سومطرى نادر فى إندونيسيا

مقالات الرأي
د. رائد العزاوى
بلا أسوار.. «أردوغان» الضيف الثقيل فى الجامعة العربية
ماجد حبته
ذئب منفرد.. أم عميل متمرد؟
جمال طه
10 ملاحظات على خط مصر الأحمر
القس. رفعت فكرى
من أب لابنه
المزيد

الثقافة

الخميس.. حفل ختام الدورة الثالثة لمسابقة «الصوت الذهبى»

«قضايا المرأة المصرية» تعد دراسة عن تأثير كورونا على النساء

عرض الفيلم الوثائقي «منير» بالهيئة الأردنية للأفلام غدًا

«في ذكراها»..هل خانت هدى شعراوي قضية حقوق المرأة؟