مصر ضمن الأكثر أمانًا للسائحين في ظل كورونا

صنف مجلس السياحة والسفر العالمي "WTTC"، مصر من ضمن أكثر الوجهات السياحية الآمنة في العالم للسفر، وفق "ختم عالمي للنظافة والأمان" حول العالم، شمل دول مصر وسلوفينيا وأوكرانيا، من أول الدول التي حصلت عليه في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، وفق موقع "هوتيل نيوز" البريطاني.وأضاف تقرير للموقع البريطاني أنه تم تحديد القائمة الأولى وفقًا للعديد من الوجهات الرئيسية للعطلات والمدن حول العالم مثل أوروبا، وسلوفينيا، وأوكرانيا، وفيينا، من بين العديد من الوجهات الأخرى.وصممت "WTTC"، التي تمثل القطاع الخاص العالمي للسفر والسياحة، طابع "Safe Travels" الخاص لتمكين المسافرين من التعرف على الوجهات والشركات حول العالم التي اعتمدت بروتوكولاتها الموحدة العالمية للصحة والنظافة، بحيث يمكن للمستهلكين والمصطافين تجربة "رحلات آمنة".وتبنت منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة (UNWTO) طابع "WTTC Safe Travels"، الذي يعتبر سلامة ونظافة المسافرين على رأس أولوياتها.وقالت جلوريا جيفارا، الرئيس والمدير التنفيذي لـ"WTTC": "يسعدنا أن نرى الدول والوجهات الرئيسية مثل مصر وسلوفينيا تنضم إلى القائمة المتزايدة من الوجهات العالمية التي تتبنى بروتوكولات القطاع الخاص لدينا".وأَضافت: "الطابع مهم لإعادة ثقة المستهلك في السفر والسياحة، والتأكد من أن المسافرين يمكنهم الاطمئنان إلى وجود معايير النظافة المعززة".وتابعت: "مع تنفيذ بروتوكولات WTTC للصحة والنظافة، التي تؤثر على الفنادق والمطاعم والمطارات وخطوط الرحلات السياحية ومنظمي الرحلات السياحية والمطاعم والتسوق في الهواء الطلق والنقل، لذلك تستمر قائمة الوجهات التي تقر بالختم الجديد في النمو".