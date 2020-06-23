مدبولي: تلقينا شكاوى عديدة خلال رمضان وعيد الفطر

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء: لا بد أن نكون أكثر حرصا وحذرا في التعامل مع المحافظات الأكثر انتشارا لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، من أجل تخفيف انتشار الفيروس، مؤكدا أنه على اتصال مباشر مع المحافظين بصفة يومية، خاصة المحافظات الأكثر انتشارا لمتابعة موقف المستشفيات وحجم التردد عليها.وأضاف، خلال المؤتمر الصحفي للجنة العليا لإدارة الأزمات، أنه كانت هناك شكاوى عديدة خلال شهر رمضان وعيد الفطر، وكنا نتعامل معها فورا، كما أننا نتابع يوميا وضع المستشفيات والحالات وتوافر المستلزمات الطبية.