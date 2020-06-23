«مدبولى»: نتابع على مدار الساعة أى شكاوى تتعلق بالمواطنين

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، إن الحكومة تتابع على مدار الساعة أى شكاوى، موضحًا أن كل دولة تجتهد فى ظل إمكانياتها، ومن البداية تدرك أن الحكومة لديها تحديات كثيرة.وأضاف مدبولي خلال الموتمر، أن هناك نجاحًا فى التعامل مع أزمة كورونا، موضحًا أن الحكومة تعى أن هناك فترة كبيرة يتزايد فيها الإصابة بالمرض، خاصة منذ عيد الفطر المبارك.ومن المقررأن تنتهى يوم 30 يونيو الجارى المدة التى حددتها الحكومة لحظر التجوال من الثامنة مساء وحتى الرابعة صباحًا، كما ستتم عودة حركة الطيران الخارجى والسياحة فى 3 محافظات بداية من أول يوليو.