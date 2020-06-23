شرطة النقل تضبط 940 قضية خلال 24 ساعة

شن رجال الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات التابعة عدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو بمحطات السكك الحديدية، وداخل القطارات وأسفرت جهودها عن ضبط 940 قضية متنوعة فى مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية.يأتي ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.تم تحرير المحاضر اللازمة، والعرض على النيابة المختصة التي تولت التحقيق، وجار مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.. لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.