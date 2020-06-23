الشرطة التركية تعتقل قياديين كرديين بزعم الانتماء لمنظمات إرهابية

اعتقلت الشرطة التركية رئيس بلدية سارجان والرئيس المشارك له، في ظل سياسة القمع والاعتقالات بحق أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي.وذكرت صحيفة "تي 24" التركية، إن قوات الشرطة ألقت القبض على رئيس بلدية سرجان، التابعة لمقاطعة كارا كوتشان عن حزب الشعوب الديمقراطي، بكر بولوت، والرئيس المشارك للحزب عن البلدية نفسها، جانان تاغ تكين، بتهمة الانضمام لمنظمات إرهابية.وأشارت صحيفة "آر تي جرتشك"، إلى أن حملة الاعتقالات تأتي بالتزامن مع استمرار مسيرة الديمقراطية ضد الانقلاب التي انطلقت في الأسابيع الأخيرة بقيادة الرئيسين المشاركين لحزب الشعوب الديمقراطي، برفين بولدان، ومدحت سانجار.