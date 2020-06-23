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الثلاثاء 23 يونيو 2020 الموافق 02 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أردوغان يمنع وصول الماء والطعام للمحامين المعتصمين

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 12:57 م
أردوغان
أردوغان
هدير سند
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قال رئيس نقابة المحامين الأتراك الفرعية بمدينة أيدين، جوكهان بوزكورت، إن حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان صادرت الطعام والمشروبات التي جلبتها نقابة المحامين في أنقرة للمحامين المعتصمين أمام مقر النقابة العام بالعاصمة أنقرة، ضمن فعاليات "مسيرة الدفاع".

وأعلن بوزكورت، في تغريدة نشرها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن السلطات استولت على مصادر الإعاشة للمحامين المعتصمين، ومنعت وصول المياه والطعام إليهم، قائلًا: "يجرى الآن كتابة تاريخ العار، وتسجيل انتهاكات القانون عند مدخل العاصمة، لا تنسوا أنكم لو تركتموهم بلا ماء وجياع فلن يبقى الدفاع صامتًا، نحن نقاوم".

ودخل المحامون في تركيا في اعتصام مفتوح، أمس الإثنين، عقب تصدي سلطات الرئيس رجب طيب أردوغان لمسيرتهم صوب العاصمة أنقرة، للاحتجاج على مشروع قانون يطرحه أردوغان مع حليفه في حزب "الحركة القومية"، من شأنه أن يمهد لتشكيل نقابة رديفة ومؤيدة له داخل نقابة المحامين الحالية، ويقوض سلطات المحامين ويفقدهم استقلالهم بتعديل النظام الانتخابي للنقابات.

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