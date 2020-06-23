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الثلاثاء 23 يونيو 2020 الموافق 02 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

التحفظ على 53070 عبوة زيت «شيش» إلكترونية بميناء الإسكندرية

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 12:56 م
زيت شيش
زيت شيش
الإسكندرية - مصطفي فتحي:
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قررت نيابة ميناء الإسكندرية، التحفظ على 1400 سيجارة إلكترونية و53070 عبوة زيت "شيش" إلكترونية، قبل تهريبها داخل البلاد بطريقة مخالفة، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وضبط أوراق الشحنة لفحصها.

تلقى مدير أمن ميناء الاسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث الأموال العامة بالميناء، يفيد بورود معلومات سرية مفادها قيام شركة ب.أ.و، بمحاولة إدخال أصناف مخالفة ضمن مشمول الحاوية رقم CAIU9869661 الواردة من إحدى الدول العربية بيان جمركي رقم 14114 لسنة 2020 لوجستية 1 والصنف طبقا للمستندات المقدمة عبارة عن ألياف بوليستر.

وتم استصدار إذن النيابة العامة وتشكيل لجنه حيث تبين وجود 90 رول ألياف صناعية فقط ومخبأ أسفل البالات ورولات الألياف الصناعية عدد 2 كرتونة سجائر إلكترونية بكل كرتونة 14 سيجارة بإجمالي 1400 سيجارة إلكترونية و74 كرتونة زيت شيش إلكترونية بإجمالي 53070 عبوة زيت مختلفة الأحجام والأشكال منشأ أمريكا و44 كرتونة ملابس، تم تحريز المضبوطات وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

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