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الثلاثاء 23 يونيو 2020 الموافق 02 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

خاف من العدوى «فرمى» زوجته المصابة بكورونا من «الخامس»

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 12:44 م
حبس متهم
حبس متهم
داليا عبد الباسط
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أمرت نيابة المطرية، اليوم الثلاثاء، بحبس المتهم بإلقاء زوجته من الطابق الخامس لإصابتها بفيروس كورونا أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

وأقر المتهم بوجود خلافات سابقة بينه وبين زوجته، واستحالت العشرة بينهما، وعندما تأكد من إصابة المجنى عليها بمرض كورونا وذلك بعد إجراء 3 تحاليل أكدت إصابتها خشى على نفسه من العدوى وتشاجر معها وطلب منها ترك المنزل وعندما رفضت قام بإلقائها من الطابق الخامس، مما تسبب في إصابتها بكسور بالغة في العمود الفقري.

وتنتظر النيابة تعافي المجنى عليها وخروجها من العزل حتى يتسنى لها سماع أقوالها في الواقعة، وهي الآن في مستشفى الدمرداش لتلقي العلاج اللازم.

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