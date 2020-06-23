روسيا: انضمام الصين للمباحثات الثنائية بين موسكو واشنطن «غير واقعي»

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، أن بلاده أوضحت للولايات المتحدة خلال مفاوضات الاستقرار الاستراتيجي في (فيينا) أن انتظار انضمام الصين للمباحثات الثنائية بين (موسكو) و(واشنطن) أمر غير واقعي، مشيرا إلى أن (موسكو) ليست مستعدة للتأثير على الصين في ذلك الشأن.وقال ريابكوف، في تصريحات لوسائل إعلام روسية اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة لم تتراجع عن موقفها بشأن انضمام الصين، ومن ناحيتنا أوضحنا بالتفصيل أن التعويل على انضمام الصين أمر غير واقعي".وأضاف "لسنا مستعدين للتأثير على الصين كما يرغب الأمريكيون في ذلك"، لافتا إلى أن (واشنطن) لم تتخذ بعد قرارا بتمديد معاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية (ستارت ــ 3)، وقال بهذا الشأن "إن الولايات المتحدة أوضحت خلال مفاوضات الاستقرار الاستراتيجي في فيينا أنها لم تتخذ بعد قرارا بشأن تمديد معاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية".وتابع "مع الأسف، لم نشعر خلال اجتماع أمس في فيينا أن الأمريكيين كانوا على استعداد لقبول منطقنا لصالح التمديد دون شروط مسبقة، يبدو أنهم يواصلون التفكير في الأمر".يذكر أن روسيا والولايات المتحدة الأمريكية أجريتا أمس الاثنين جولة جديدة من مباحثات الاستقرار الاستراتيجي.