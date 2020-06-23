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الثلاثاء 23 يونيو 2020 الموافق 02 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

عاطل يتعدى على كفيفة لسرقة مجوهراتها بسبب الهيروين في أسيوط

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 11:51 ص
ضبط متهم
ضبط متهم
مريم جبل و عمرو المزيدي
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نجح رجال الأمن بمحافظة أسيوط في ضبط عنصر إجرامى لارتكابه واقعة التعدى بالضرب على سيدة مسنة كفيفة بمسكنها وسرقة مشغولاتها الذهبية.

تبلغ لقسم شرطة أول أسيوط من موظف - مقيم بدائرة القسم بقيام مجهول بالطرق على باب مسكن عمته مسنة "كفيفة" الكائن بدائرة القسم ولدى فتحها الباب تعدى عليها بالضرب بحجر فأصابها بكدمات رضية بالرأس واستولى على 3 غويشة ذهبية.

وتم ضبطه واعترف بارتكاب الواقعة وقرر أنه نظرًا لعلمه بإقامة المجنى عليها بمفردها، فعقد العزم على سرقتها وبتاريخ الواقعة توجه إلى مسكن المجنى عليها وقام بالطرق على الباب بزعم أنه نجل شقيقها وعقب فتحها الباب تعدى عليها بالضرب وإحداث إصابتها واستولى على المسروقات.

وتم بارشاده ضبط 2 غويشة - 5 جم لمخدر الهيروين - مبلغ مالى "حصيلة بيع الغويشة الثالثة"، وأقر ببيعها لصاحب محل مصوغات ذهبية بدائرة قسم شرطة ثانٍ أسيوط "سيئ النية"، أمكن ضبطه، كما اعترف المتهم بشرائه المواد المخدرة من حصيلة بيع الغويشة بقصد التعاطى.

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