عرض الفيلم الوثائقي «منير» بالهيئة الأردنية للأفلام غدًا

تبث الهيئة الملكية الأردنية للأفلام٬ عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"٬ في الثامنة مساء غد الأربعاء٬ الفيلم الوثائقي الإيراني "منير" من رخراج باهمان كياروستامي.وتبلغ مدة عرض الفيلم 54 دقيقة، وثائقي، بالفارسية والإنجليزية مع ترجمة إلى العربية الفيلم إنتاج إيراني 2014.ويتتبع الفيلم الوثائقي حياة وعمل الفنانة الإيرانية "منير شهرودي فرمانفرمايان" التي لفتت الانتباه لأول مرة في السبعينات عندما كانت رائدة في مجال الأشكال المعاصرة لأعمال المرايا الهندسية.ابتكرت منير لغة فنية استندت فيها الى الحرف التقليدية وفن العمارة الإيرانية، وأمضت سنوات في نيويورك في الأربعينات والخمسينات من القرن الماضي وأجرت محادثات مع فنانين تجريبيين في القرن العشرين مما شكّل جزءا من عالم منير الفني.ويلقي الفيلم نظرة حميمية على حياة الفنانة وممارساتها الفنية، ويستكشف كيف أصبحت واحدة من أكثر الفنانين ابتكارا وتأثيرا في الشرق الأوسط اليوم. من أسلوبها في صناعة مرايا الفسيفساء الى كشف ماضيها بعد التغييرات السياسية في بلدها وهجرتها اللاحقة الى نيويورك وعودة الى التجديد الفني الذي أيقظته في طهران لدى رجوعها بعد 25 سنة، يقدم الفيلم قصة ملهمة عن الفنانة منير في ذروة حياتها المهنية.