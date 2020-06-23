ضبط 181 قطعة سلاح ناري خلال 24 ساعة

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة ضبط 181 قطعة سلاح نارى، 216 قضية مخدرات وتنفيذ 77488 حكما قضائيا.وفى مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين تم ضبط (65) متهم، وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة تم ضبط (19) متهم لممارستهم أعمال البلطجة.وفى مجال فحص السائقين تم فحص (91) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (7) منهم.يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.تم تحرير المحضر اللازم وإتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.