«إيركايرو» تنقل 174 عالقا مصريا من سلطنة عمان للقاهرة

تواصل وزارة الطيران المدني تسيير جسرها الجوي لنقل آلاف المصريين العالقين بالخارج، عقب انتشار وتفشي فيروس كوورنا المستجد "كوفيد-19"، بالتنسيق مع وزارتي الهجرة والخارجية والسفارات المصرية بالخارج.ونقلت شركة "إير كايرو" التابعة لوزارة الطيران المدني، اليوم الثلاثاء، 174 عالقا مصريا من سلطة عمان إلى مطار القاهرة الدولي، مع اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية المتبعة في تلك الظروف.وخضع الركاب إلى الفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين، مدير الحجر الصحي، وتم إجراء اختبارات قياس درجات الحرارة، وتم السماح بمغادرتهم إلى الدائرة الجمركية عقب توقيع إقرار العزل الذاتي بالمنزل لمدة 14 يوما متتاليا تنفيذا لتعليمات وزارة الصحة والسكان.