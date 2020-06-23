ضبط 12 قطعة سلاح ناري وورشة سلاح دون ترخيص بديروط

قام قطاع الأمن العام بتوجيه حملة مكبرة بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط استهدفت دائرة مركز شرطة ديروط.وأسفرت جهودها عن ضبط (12) قطعة سلاح نارى دون ترخيص ضمت ضبط (3 أشخاص) لحيازتهم (3 بنادق آلية - 21 طلقة من ذات العيار).كما تم ضبط (ورشة لتصنيع الأسلحة النارية) بمسكن (مزارع "هارب جارى ضبطه")، وبداخلها (بندقية آلية - 3 فرد خرطوش - 5 فرد رصاص - الأجزاء والأدوات المستخدمة فى التصنيع).بمواجهة المتهمين إعترفوا بحيازتهم للأسلحة النارية بقصد الدفاع، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.تم اتخاذ الإجراءات القانونية.