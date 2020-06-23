1584 حملة تعقيم في الشرقية

نفذت مديرية الطب البيطري في الشرقية 1584 حملة تطهير وتعقيم خلال الفترة من 14 إلى 20 يونيو للمنشآت العامة والمباني الخدمية والأسواق والمجازر والشوارع بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة بمشاركة الجهاز التنفيذي، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.وقال الدكتور بركات محمد علي، مدير مديرية الطب البيطري، إن المديرية نفذت حملة التعقيم في المديريات الخدمية والشوارع والمباني الحكومية والعامة والأسواق والسويقات والمجازر ومراكز تحصين الدواجن والوحدات والإدارات البيطرية.وأضاف أن المديرية بثت رسائل توعوية وتثقيفية للعاملين بالمديرية لتعريفهم بالفيروس وأعراضه وطرق الوقاية منه، والتأكيد على اتباع الإرشادات الصحية المقدمة للحفاظ علي الصحة والسلامة العامة.