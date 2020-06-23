الأموال العامة تضبط قضية توظيف أموال بقيمة 300 ألف جنيه

واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية لضبط كافة أشكال الخروج على القانون فى مجال عمل الإدارة.وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط قضية "توظيف أموال" مُتهم فيها أحد الأشخاص مقيم بالغربية، وبلغ إجمالى المبالغ المستولى عليها فى القضية 300 ألف جنيه.يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما فى مجال ضبط الجرائم التى تتعلق بالمال العام واستغلال النفوذ وغسل الأموال وجرائم الكسب غير المشروع.وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.