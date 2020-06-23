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الثلاثاء 23 يونيو 2020 الموافق 02 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جامعة دمنهور تنتج عسل النحل للوقاية من كورونا

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 11:39 ص
جامعة دمنهور
جامعة دمنهور
البحيرة معوض هويدى
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أكد الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور، أنه تم توفير منتجات لخدمة المجتمع وأغذية لرفع المناعة لدى الأفراد والتى تساعدهم فى مواجهة فيروس كورونا المستجد.

ومن ضمن تلك المواد الغذائية عسل النحل المغذي علي أزهار خبز النحل وهو من أهم الأغذية لرفع المناعة من خلال مناحل كلية الزراعة بالجامعة.

كما أكد رئيس جامعة دمنهور فى تصريحات خاصة "للدستور" أن خبز النحل من النباتات المتعددة الأغراض، جميع مكوناته غالية الثمن "البذور، الأزهار مجففة، العقار المستخرج من عصارة الساق والأوراق"، وخاصة في أسواق دول أوروبا يصنع من النبات عقار طبي يفيد في تفتيت الحصى، آلام المفاصل، أمراض القلب، الروماتيزم، قرحة المعدة، التهابات المجاري البولية،وتستخدم الأوراق والساق كمدرة للبول وخافضة للحرارة، أما الأزهار فتستخدم كملين للمعدة، أما البذور فتستخدم في علاج أمراض اللثة.

كما صرح عبيد أنه تم استيراد بوزور أزهار خبز النحل من الخارج، وتم زراعتها في كلية الزراعة بالبستان، موكدا أنه يتم حاليا التنسيق بين كلية الزراعة، والصيدلة لعمل الأبحاث اللازمة للاستفادة من فوائد خبز النحل الغني بالعناصر المعدنية للفيتامينات الهامة بالجسم فهو يحتوي على نسبة عالية من المنجنيز والبوتاسيوم والكالسيوم والكروم والسيلينيوم والنحاس والزنك والحديد بنسبة تتجاوز ٥% من الوزن الجاف، والتى تساعد على رفع المناعة فى ظل مواجهة فيروس كورونا المستجد.

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