ضبط شركة إنتاج فني غير مرخصة في الجيزة

نجحت الإدارة العامة لمباحث المصنفات الفنية في ضبط شركة إنتاج فنى غير مرخصة بمحافظة الجيزة.أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، قيام أحد الأشخاص بإنشاء وإدارة شركة إنتاج فنى تحوى أستوديو صوت لتسجيل الأغانى وأستوديو تصوير "بدون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة الطالبية بمحافظة الجيزة، ويقوم بإستخدام أجهزة حاسب آلى محمل عليها برامج مونتاج وهندسة صوتية مقلدة ومنسوخة- منسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية دون إذن أو تصريح أو موافقة أصحاب الحقوق المادية والأدبية لتلك البرمجيات.عقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الشركة المشار إليها.. حيث تم التقابل مع "سكرتيرة بالشركة".. وبالتفتيش فى حضورها تم ضبط وحدة معالجة مركزية محمل عليها برامج مونتاج متنوعة مقلدة ومنسوخة- ومنسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية.تم اتخاذ الإجراءات القانونية.