رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 23 يونيو 2020 الموافق 02 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

وكيل «الأزهر» يتفقد امتحانات الثانوية بالصف: سلامة الطلاب أولًا

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 11:34 ص
تفقد امتحانات الثانوية
تفقد امتحانات الثانوية
أميرة العناني
طباعة
تفقد الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، صباح اليوم الثلاثاء، لجنة فتيات "عبدالفتاح عزام" ولجنة معهد الصف الثانوي بنين وبنات بإدارة الصف الأزهرية، في ثاني أيام امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للقسم العلمي، إذ أدى الطلاب امتحان مادة الديناميكا على النظام الحديث والميكانيكا على النظام القديم.

وحرص وكيل الأزهر على الاطمئنان على سلامة الإجراءات الاحترازية وسير عملية الامتحانات بسلاسة مع الحفاظ على سلامة الطلاب والمراقبين وجميع القائمين على الامتحانات، مشددًا على ضرورة الالتزام بجميع الإجراءات الوقائية، حرصًا على سلامة الجميع، وأنه لن يسمح بأي تقصير في الإجراءات الوقائية.

وفحص الوكيل بنفسه أجهزة قياس درجات الحرارة المستخدمة في اللجان، وأجهزة كشف المعادن للتأكد من صلاحيتها، مع الاطمئنان على توافر الكمامات ومواد التعقيم وغيرها من المستلزمات الوقائية للجميع، وتخصيص غرفة للرعاية الصحية مزودة بالأدوية والتجهيزات اللازمة، استعدادًا لأي حالة طارئة، مؤكدًا أن سلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات هي الأهم.

كما اطمأن الشيخ صالح من الطلاب على عدم وجود صعوبات بالامتحان، وأن جميع الأسئلة مباشرة وواضحة، مشددا على ضرورة تهيئة الأجواء للطلاب حتى يتمكنوا من أداء امتحاناتهم بعيدا عن التوتر والقلق، وكذلك التأكيد على عدم دخول المراقبين والطلاب بالهواتف المحمولة أو أي وسيلة تستخدم في الغش.

يذكر أن أعداد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عن العام الدراسى 20192020، من القسم الأدبى بنين 50602 وفتيات 34633 بإجمالي 85235 طالبًا بالقسم الأدبي، بينما يبلغ عدد طلاب القسم العلمي بنين 25127 وفتيات 18029 بإجمالي 43156 طالبًا بالقسم العلمي، كما يبلغ عدد طلاب معهد العلوم الإسلامية المتقدمين لامتحانات هذا العام 104 طالبا، وبإجمالى عام 128495 طالبًا.

كما أن العدد الإجمالي للجان امتحانات الثانوية الأزهرية 635 لجنة عامة بكافة المحافظات تضم كل منها عددًا من اللجان الفرعية الأخرى، وذلك لتحقيق التباعد الاجتماعي وحتى لا يزيد عدد الطلاب داخل كل لجنة فرعية بخد أقصى12 طالبًا.

جدير بالذكر أنه تم تخصيص الأرقام 01223343001 و01118825385 للتواصل المباشر مع المسؤولين عن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عبر الواتس آب، وذلك على مدار الساعة، مع التأكيد على سرية الشكوى، والتنبيه على مقدمها أن يرسل ما يثبت هويته.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حالتا وفاة و3 محاولات غش بامتحان الثانوية الأزهرية اليوم

سيدة تضع 5 توائم بالغردقة

«الصحة العالمية»: آثار كورونا ستظل لعقود قادمة

إحباط هجوم بـ8 طائرات مسيرة و3 صواريخ باليستية تجاه السعودية

الصور

image description

مياة النيل ملاذ أهالى الصف للهروب من الحر

image description

«التضامن» تكرّم يسرا ومحمد سامي وأيمن سلامة

image description

أول امتحانات «الثانوية العامة».. الكمامة بطل المشهد

image description

لاعبو الأهلى يخضعون لكشف كورونا قبل استئناف النشاط

image description

نقل طالب إلى المستشفى بعد الاشتباه فى إصابته بكورونا

الأكثر قراءة

غدًا.. الحكومة تعلن موعد رفع حظر التجوال

وفاة نجل الفنان أوس أوس نجم مسرح مصر

عامل يلقى مياه نار على خطيبته ويفر هاربا فى القليوبية

«الأرصاد» تكشف سبب ارتفاع نسبة الرطوبة

إنفوجراف

image description

جنى ثمار الإصلاح.. تفاصيل أضخم موازنة فى تاريخ مصر 2020-2021 (إنفوجراف)

image description

أبرز الأرقام عن الثانوية العامة (إنفوجراف)

image description

هكذا تقدم بلاغا لوحدة الشكاوى بالنيابة الإدارية

image description

الخطوات القانونية فى حالة سرقة سيارتك (إنفوجراف)

أيام زمان

اعترافات ناهد شريف.."لم أطلق من كمال الشناوي لأنني لم أتزوجه.. لكنني عشت معه كزوجة"

«مافيش أمل».. سر اغتيال «دنقل» قبل وفاته

«كممثلة وكأنثى».. رشدي أباظة يعترف بحبه لصباح في لقاء تلفزيوني

مجنون شويكار.. هددها بـ«ماء النار» بعد عشرات الرسائل الغرامية

نجم الساعة

«كممثلة وكأنثى».. رشدي أباظة يعترف بحبه لصباح في لقاء تلفزيوني

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

آثار صحية خطيرة لمعجون الأسنان المصنوع من الفحم

نفوق نمر سومطرى نادر فى إندونيسيا

دب يهاجم رجلًا وابنه في إيطاليا

دراسة: ليلة نوم سيئة قد تجعل الشخص معتل المزاج

مقالات الرأي
د. رائد العزاوى
بلا أسوار.. «أردوغان» الضيف الثقيل فى الجامعة العربية
ماجد حبته
ذئب منفرد.. أم عميل متمرد؟
جمال طه
10 ملاحظات على خط مصر الأحمر
القس. رفعت فكرى
من أب لابنه
المزيد

الثقافة

عرض الفيلم الوثائقي «منير» بالهيئة الأردنية للأفلام غدًا

«في ذكراها»..هل خانت هدى شعراوي قضية حقوق المرأة؟

رواية «جنون الانتقام».. كثير من التشويق والترقب والحيرة

قريبًا.. صدور «الحضارة البابلية» للمفكر العراقي خزعل الماجدي