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الثلاثاء 23 يونيو 2020 الموافق 02 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جولة لوزير التنمية المحلية بالمطرية (صور)

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 11:30 ص
اللواء محمود شعراوي
اللواء محمود شعراوي
أحمد أبو المحاسن
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تفقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، أعمال التطوير الجارية وبعض المشروعات في منطقة المطرية، وذلك بحضور المهندس إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية وقيادات الوزارة والمحافظة.

وفي بداية الجولة قام شعراوي وعبدالعال بتفقد سوق المطرية الجديد بمنطقة المسلة، والذي يجري الإنتهاء من تجهيزه حاليًا لنقل باعة الخضروات والفاكهة واللحوم والأسماك من سوق الخميس القديم إليه خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث تم متابعة أعمال التشطيبات النهائية بالسوق الجديد تمهيدًا لنقل الباعة حيث يتضمن السوق حوالي ٧٦٩ باكية وسيتم نقل الباعة الذين تم حصرهم في المرحلة الأولى للسوق الجديد.

وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير منطقة المطرية والقضاء على الأسواق العشوائية بها وإخلاء الشوارع من الباعة الجائلين والإشغالات.

واستمع وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة إلى عرض من نائب المحافظ، حيث يجري العمل حاليًا على قدم وساق لسرعة الإنتهاء من بعض الأعمال المرتبطة بالتشطيبات الجارية للسوق لنقل الباعة والذين تم حصرهم عن طريق لجنة تم تشكيلها خلال شهر مايو الماضى وضمت مسئولي المحافظة ومديرية أمن القاهرة وبعض الجهات الآخرى، حيث بلغ عدد الباعة بسوق الخميس حوالي 572 بائعا، وسيتم مراعاة القيمة الإيجارية للباكيات لتكون بأسعار مناسبة وحسب مساحة الموقع، خاصة أن الحكومة تسعي لإنشاء سوق نموذجي وحضاري جديد.

كما تم الإشارة إلى أنه تم إزالة كافة الإشغالات بجوار مستشفى المطرية لاستكمال أعمال التطوير ورفع كفاءة ورصف الشوارع المحيطة بها مع رفع تراكمات القمامة والمخلفات.
اللواء محمود شعراوي
اللواء محمود شعراوي
اللواء محمود شعراوي
اللواء محمود شعراوي

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