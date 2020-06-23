عمان تدين استهداف مناطق مدنية في السعودية

أعربت سلطنة عمان عن أسفها العميق عن استهداف مناطق مدنية في السعودية من خلال طائرات مفخخة من دون طيار وصواريخ باليستية باتجاه مدينتي نجران وجازان اعترضتها قوات التحالف.ودعت السلطنة، في بيان اليوم أوردته وكالة الأنباء العمانية، إلى العمل على تجنب التصعيد الذي لن يكون في صالح الأمن والاستقرار في المنطقة والتركيز خلال هذه الفترة على دعم الجهود التي ترعاها الأمم المتحدة لضمان التوصل إلى تسوية سياسية سريعة للأزمة في اليمنية وبما يحفظ أمن ومصالح الدول المجاورة لها.