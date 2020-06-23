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الثلاثاء 23 يونيو 2020 الموافق 02 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«الأرصاد» تكشف سبب ارتفاع نسبة الرطوبة

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 11:24 ص
الرطوبة في الجو
الرطوبة في الجو
إيمان ماهر
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قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل الجوية في هيئة الأرصاد الجوية، إنَّ الفترة المقبلة تشهد تحسنًا في درجات الحرارة.

وأشار «شاهين» في تصريحات لـ«الدستور» إلى ارتفاع الرطوبة لوجود هدوء في سرعات الرياح لكنها محملة ببخار المياه مما يزيد من ارتفاع نسب الرطوبة وبالتالي الشعور الزائد بالحر.

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية طقسًا حارًا على القاهرة والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد، والطقس ليلًا لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل على شمال وجنوب الصعيد.

وهناك شبورة خفيفة صباحًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على السواحل الشمالية، نشطة على جنوب سيناء مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

ويشير الخبراء إلى أن شمال البلاد حتى شمال الصعيد يتأثر بمرتفع العروض الوسطى، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي.

وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية شرقية، والبحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى، فتكون القاهرة «36 – 23»، الإسكندرية «27 – 21»، قنا «44- 28»، الأقصر «45– 28»، أسوان «45 – 29».

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