محافظ الدقهلية مستاء من انخفاض تحصيل «الكارتة»

تفقد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، صباح اليوم، أعمال تطوير ورفع كفاءة الديوان العام للمحافظة يرافقه اللواء عبدالقادر النوري، السكرتير العام، وعدد من مديري الإدارات المعنية.كما تفقد محافظ الدقهلية المركز التكنولوجي للاطمئنان على حسن سير الأداء وسرعة تقديم الخدمة للمواطنين وتوفير سبل الراحة لهم خلال فترة الانتظار، موجهًا بحسن استقبال المواطنين وحسن المعاملة.وخلال تفقد محافظ الدقهلية للمبنى وجه إنذارًا لمدير عام إدارة المواقف بالمحافظة معربًا عن استيائه من انخفاض تحصيل رسوم السيارات وكلفه بعدم الجلوس بالمكتب والتوجه لتفقد ومتابعة سير العمل في المواقف على الطبيعة والتشديد على القيام بتحصيل رسوم الموقف «كارتة».وتفقد محافظ الدقهلية حمامات ديوان عام المحافظة ووجه لمدير الشؤون الإدارية موجهًا إنذارًا لتدني مستوى النظافة ووجود تراكمات كهن، وأمر بعمل ورديات النظافة على مدار الساعة خاصة في الحمامات لتليق بالعاملين في الديوان العام.ووجه محافظ الدقهلية للسكرتير العام بالبدء الفوري في إقامة مظلة لخدمة المواطنين المتقدمين لإدارة فض المنازعات الموجودة بديوان عام المحافظة والمترددين عليها.