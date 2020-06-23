حبس طالب سرب امتحان اللغة العربية للثانوية العامة بالبحيرة

قرر المستشار أحمد راجح مدير نيابة حوش عيسى بمحافظة البحيرة منذ قليل، حبس طالب قام بتسريب امتحان اللغة العربية للثانوية العامة بعد بدء الامتحان بربع ساعة عن طريق صفحة "شاومينج بيغشش ثانوية عامة" على موقع التواصل الاجتماعي.تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من تحديد القائم على إدارة صفحات "شاومينج بيغشش ثانوية عامة" على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" لتسريب أسئلة وإجابات امتحانات اللغة العربية للثانوية العامة عقب بدء الامتحان بربع ساعة.وردت معلومات لقطاع مصلحة الأمن العام بالتنسيق وإدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات مفادها قيام المسئول عن الصفحة "أحمد.ر.ر.م" ٢٢ سنة طالب بكلية الآداب بجامعة دمنهور، ومقيم بدائرة مركز حوش عيسى بتسريب امتحان مادة اللغة العربية بعد بدء الامتحان بربع ساعة.وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، واعترف بإدارته حسابات على موقع التواصل الاجتماعى لتسهيل الغش، وأنه قام بتسريب امتحان اللغة العربية الخاص بالثانوية العامة، مقابل بعض الأموال يتم تحصيلها من الطلاب.كما اعترف بحصوله على الامتحانات عن طريق بعض الصفحات الأخرى، وتم ضبط جهاز "لاب توب"، والهاتف المحمول الخاص محملين بصفحات الغش، وتبين تسريب امتحان مادة اللغة العربية للثانوية العامة بعد بدء الامتحان بربع ساعة.