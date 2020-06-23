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الثلاثاء 23 يونيو 2020 الموافق 02 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسهم أوروبا ترتفع بفضل حالة ارتياح بشأن التجارة

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 10:01 ص
أسهم أوروبا
أسهم أوروبا
وكالات
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ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء بفضل حالة من الارتياح إزاء اتفاق المرحلة واحد التجاري بين الولايات المتحدة والصين بينما يترقب المستثمرون أحدث مجموعة من بيانات أنشطة الشركات لقياس وتيرة التعافي من أزمة فيروس كورونا.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 %، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والخدمات المالية والسلع الصناعية والخدمات.

واتسمت التداولات أثناء الليل بالتقلب إذ قال بيتر نافارو المستشار التجاري للبيت الأبيض إن الاتفاق التجاري مع الصين "انتهي"، لكنه تراجع عن تلك التصريحات لاحقًا.

بينما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة أن الاتفاق التجاري مصون بالكامل.

ومن المتوقع أن تُظهر قراءات أولية من مؤسسة ماركت لمؤشر مديري المشتريات بمنطقة اليورو لشهر يونيو حزيران، المقرر صدورها، المزيد من التحسن على الأرجح في أنشطة الشركات من مستويات متدنية قياسية في أبريل نيسان مع تخفيف العديد من الدول لقيود فيروس كورونا.

وربح سهم "باير إيه.جي" 1.6 % بعد أن منعت محكمة استئناف اتحادية كاليفورنيا من مطالبة الشركة بوضع تحذير من السرطان على مبيد رواند آب للأعشاب الضارة الذي تنتجه.

وقفز سهم "كلوكنر" لتجارة المعادن الألمانية 15.2 بالمئة بعد أن أعلنت عن توقعات إيجابية للأرباح للربع الثاني.

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