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الثلاثاء 23 يونيو 2020 الموافق 02 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

ارتفاع أسعار النفط رغم تصريحات أمريكية بشأن الصين

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 09:54 ص
أسعار النفط
أسعار النفط
سيد ابراهيم
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ارتفعت أسعار النفط فى خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، إلى نحو 0.8% على عكس التوقعات التجارية للمستثمرين، خاصة بعد تصريحات مفاجئة أدلى بها بيتر نافارو المستشار التجاري للبيت الأبيض قال فيها إن الاتفاق الذي كان جرى التوصل إليه بشق الأنفس مع الصين قد انتهى، والتي كانت من المفترض أن تؤدي إلى انخفاض أسعار النفط.

وارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر أغسطس بنحو 2.5% ليسجل 43.26 دولار للبرميل، كما ارتفع سعر العقود المستقبلية لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر يوليو بنحو 2%، ليسجل 40.88 دولار للبرميل.

وجاء صعود أسعار النفط بدعم من تعافي الطلب على الوقود بسبب تخفيف بعض الدول إجراءات العزل والإغلاق بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، وعودة النشاط الاقتصادي تدريجيا، بالإضافة إلى خفض الإمدادات لدى معظم المنتجين، حيث ينفذ تحالف "أوبك+" خفضًا قدره 9.7 مليون برميل يوميًا في الإنتاج النفطي، وهو الاتفاق الذي يستمر حتى نهاية الشهر المقبل.

ورفع بنك أوف أمريكا جلوبال ريسيرش توقعه لأسعار النفط للعام الجاري، متوقعا أن يبلغ متوسط سعر برنت 43.70 دولار للبرميل في 2020 ارتفاعا من تقدير سابق عند 37 دولارا.

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